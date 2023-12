Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait mercredi à entamer la séance sur une note hésitante, malgré la clôture en hausse la veille de Wall Street, dont les trois indices principaux ont terminé à un plus haut de l'année. Les investisseurs devront patienter jusqu'en soirée pour connaître la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), et surtout, les intentions de la banque centrale américaine en la matière l'an prochain.

Les principaux indices américains ont fini en légère hausse, avec à la clé un nouveau plus haut niveau annuel pour le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq, à la veille de la réunion de la Fed et après la publication de chiffres de l'inflation américaine mi-figue, mi-raisin, observe dans son commentaire John Plassard. Le taux d'inflation annuel aux Etats-Unis a ralenti à 3,1% en novembre 2023, le chiffre le plus bas depuis cinq mois, contre 3,2% en octobre, un ralentissement conforme aux attentes des observateurs.

Evoquant la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed mercredi soir, John Plassard, note "une énorme disparité entre les anticipations du marché et les prévisions de l'institution monétaire américaine". Et ce jour, les investisseurs scruteront la dernière intervention de la banque centrale américaine de l'année, ainsi que la production industrielle en zone euro en octobre, la croissance britannique du 3e trimestre et les prix à la production aux Etats-Unis, en novembre.

Vers 08h15, l'indice SMI notait à 11'160,67 points, soit une légère progression de 0,08%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs constitutives de l'indice phare, seul Richemont (-0,4%), perdait du terrain. Le géant genevois du luxe souffrait de l'abaissement par JPMorgan de son objectif de cours à 165 francs suisses, contre 170 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "overweight".

Les trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche faisaient à peine mieux que le SMI prenant chacun tout juste 0,09% et précédant l'avant-dernier du classement Swisscom (+0,08%).

En haut de tableau, ABB (+0,2%) et UBS (+0,2% aussi) prenaient les devants, poursuivis par Holcim et Logitech (tous deux +0,1%).

Hors SMI, ams-Osram prenait 0,3%, après avoir annoncé la finalisation de son augmentation de capital, laquelle se monte avec l'ensemble des autres financements à un total de 2,25 milliards d'euros. Swatch Group (-0,6%) était aussi emporté par le repli de son concurrent dans le luxe Richemont.

Ce mercredi Le titre R&S Group fera ses premiers pas à la Bourse suisse. Il utilisera le symbole RSGN et L'action sera intégrée dans l'indice SPI à partir du 14 décembre.

vj/rq