Bourse Zurich: ouverture hésitante en attendant l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sans direction claire, alors que tous les regards sont tournés vers les statistiques sur l'inflation des Etats-Unis pour le mois de juin, qui seront publiées mercredi.

Si l'on en croit le consensus, l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir augmenté de 8,7% sur un an, ce qui représente une baisse par rapport aux 9,1% enregistrés en juin, le plus élevé depuis quatre décennies, rappelle John Plassard.

"En effet, en partie en réponse à la baisse de la demande mondiale, les prix d'un large éventail de produits de base - du pétrole au cuivre en passant par le blé - ont chuté" souligne dans une note l'expert de Mirabaud Banque, selon qui la lente amélioration des chaînes d'approvisionnement devrait également avoir contribué à atténuer les pressions sur les coûts.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,06% à 11'160,00 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,03% à 1738,43 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) lâchait 0,04% à 2885,53 points. Sur les 30 principales cotations, 12 cédaient du terrain, 27 en gagnaient et Swisscom jouait les équilibristes.

Dans le sillage de la publication de sa performance à mi-parcours la semaine dernière, le géant bleu a vu son objectif de cours raboté par Julius Bär, qui reste neutre sur le titre.

SGS (+0,9%) menait le bal, devant Lonza (+0,7%), alors que Kühne+Nagel et Sonova (+0,6% chacun) ferraillaient pour la troisième place. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours pour le groupe d'inspection et de certification et confirmé "sell" dans le cadre d'une étude sectorielle.

A l'autre extrémité du tableau, les bancaires Credit Suisse (-0,8%) et UBS (-0,6%) fermaient la marche, sans nouvelle particulière.

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, le bon Roche (+0,2%) soutenant le marché, alors que Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0-3%) prenaient l'eau.

Sur le marché élargi, Dufry (+1,8%) Galenica (-0,2%) et la Banque cantonale de Genève (BCGE, stable) ont levé le voile sur leur performance à mi-parcours.

Also (+4,7%) va lancer mercredi un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 100 millions d'euros, soit 5% de la capitalisation boursière de la société.

