Bourse Zurich: ouverture indécise attendue

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mardi sur une note indécise. Après avoir terminé dans le vert la veille et dans le sillage d'une clôture mitigée à Wall Street, les investisseurs semblaient miser sur la prudence dans un contexte de tensions géopolitiques entre la Russie et les pays occidentaux, et le resserrement monétaire.

La Bourse de New York a terminé lundi en baisse, trop nerveuse pour solidifier le rebond de la semaine passée. Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a stagné, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,58% et le S&P 500 a perdu 0,37%.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin, les investisseurs tentant de digérer les derniers commentaires de la présidente de la BCE Christine Lagarde qui laissent penser qu'une accélération de la normalisation monétaire en zone euro n'est pas si improbable que cela", estime John Plassard de Mirabaud Banque.

La Banque centrale européenne prendra le temps nécessaire pour définir le calendrier de son resserrement monétaire, a affirmé lundi sa présidente Christine Lagarde, devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, alors que les observateurs se perdent en spéculations sur les échéances d'une possible hausse des taux. La BCE a surpris les observateurs la semaine dernière en changeant de ton sur l'inflation, soulignant que les risques d'un maintien de prix élevés sur le court terme s'étaient renforcés. En outre, elle n'a plus écarté la possibilité de monter ses taux directeurs d'ici la fin de l'année, contrairement à ses précédentes communications.

A 8h20, le SMI cédait 0,01% à 12'192,32 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Parmi les 20 valeurs vedettes, Zurich Insurance (-1%) perdait du terrain tandis que tous les autres titres arrivaient à avancer quelque peu.

Sans indication particulière, Lonza (+1,5%) trônait en haut du podium tandis que les autres bougeaient dans un mouchoir de poche variant entre 0,1% et 0,03%.

Les deux poids lourds Roche, Novartis et Nestlé (+0,04% chacun) n'arrivaient pas à se démarquer.

Au niveau du SLI, AMS Osram (+1,6%) a publié ses résultats trimestriels. Le groupe technologique a réussi à faire face aux difficultés provoquées par la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement, améliorant recettes et rentabilité en 2021. Les tensions devraient cependant encore subsister. Le groupe autrichien ne prévoit toujours pas de dividende pour ses actionnaires.

lk/fr