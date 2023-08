Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter les échanges lundi en terrain négatif, dans la foulée d'une clôture dans le rouge vendredi. En Suisse, la saison des résultats s'offrait une pause. Les interrogations quant à la poursuite de la politique de la Fed, mais aussi les derniers développement du secteur immobilier chinois occupaient l'esprit des investisseurs.

"Les actions américaines ont terminé en demi-teinte vendredi soir, les investisseurs digérant les nouvelles données sur l'inflation et évaluant la trajectoire future de la Réserve fédérale" a commenté John Plassard de Mirabaud. Il rappelle que "les prix à la production, qui reflètent le prix payé par les grossistes pour les matières premières, ont augmenté de 0,3% au cours du mois, ce qui fait craindre que la Fed ne doive maintenir ses taux plus longtemps" que prévu à un niveau élevé. Mercredi, les investisseurs pourront décortiquer les Minutes de la réunion monétaire de la Réserve fédérale.

Toujours outre-Atlantique, figurent notamment cette semaine à l'agenda les ventes de détail en juillet (mardi) et la production industrielle en juillet (mercredi).

En Chine, l'attention se porte à nouveau sur le secteur immobilier. L'action du promoteur Country Garden, l'un des plus grands groupes immobiliers du pays, perdait lundi plus de 15% en Bourse, rappelant les déboires d'Evergrande. La firme, extrêmement endettée, a été incapable lundi dernier de s'acquitter de deux remboursements d'intérêts sur des emprunts. Elle dispose d'un délai de grâce de 30 jours et risque un défaut de paiement en septembre si elle ne paie pas. Un effondrement de Country Garden aurait de lourdes répercussions sur le système financier et l'économie chinoises.

Vers 8h10, le pré-SMI calculé par Julius Bär perdait 0,26% à 11'053,16 points. Les 20 titres du SMI étaient tous parés de rouge.

UBS, qui a annoncé vendredi dernier renoncer au soutien de la BNS et de la Confédération pour le rachat de son ex-rivale en perdition Credit Suisse, perdait 0,5% après avoir nettement progressé vendredi en clôture.

De petits actionnaires de la banque aux deux voiles vont déposer lundi une plainte contre le rachat forcé par UBS. Concrètement, une "plainte type" sera déposée au tribunal commercial de Zurich par quelques actionnaires, a déclaré Arik Röschke, de l'Association suisse de protection des actionnaires (SASV).

Zurich Insurance reculait aussi de 0,5%.

Parmi les poids lourds, Novartis pesait le plus lourdement sur l'indice vedette, reculant de 0,4%. Le géant bâlois a obtenu un feu vert de Swissmedic pour Cosentyx. Roche et Nestlé égaraient 0,2%.

Hors SMI, le gestionnaire d'actifs GAM (non traité) a annulé l'assemblée générale extraordinaire avancée au 18 août. Le groupe zurichois invoque la décision de l'actionnaire dissident Rock Investment, la semaine dernière, de retirer ses propositions qui devaient être débattues lors de cette réunion. Le conseil d'administration continue de soutenir l'offre de rachat de Liontrust.

