Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture négative mardi, après avoir déjà terminé en baisse lundi soir. Les données internationales étaient mitigées, avec une clôture en ordre dispersé à New York, alors que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans remonte, offrant une alternative de placement intéressante. Les bourses asiatiques connaissaient elles aussi un accès de faiblesse.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, les investisseurs essayant toujours de déterminer les impacts de la hausse des rendements souverains sur les actions. Pour mémoire, le rendement du 10 ans américain a touché hier un plus haut niveau de 16 ans...", note John Plassard, analyste chez Mirabaud.

"Une des raisons (car il y en a plusieurs) pour laquelle la hausse des taux d'intérêt peut créer un environnement plus difficile pour les actions est que les obligations, les certificats de dépôt et d'autres instruments offrent des rendements plus attrayants. Si les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs en actions deviennent plus réticents, car la valeur des bénéfices futurs semble moins attrayante que celle des obligations qui offrent des rendements plus compétitifs aujourd'hui", explique M. Plassard.

Du côté des informations macroéconomiques, l'indice des prix à la consommation attirera l'attention en Suisse.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 10'859,42 points, en baisse de 0,04%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare, à l'exception de Sika, était dans le rouge.

Sika (+2,9%) affichait les meilleures prédispositions. Le chimiste du bâtiment a présenté un plan stratégique pour 2028, avec de nouveaux objectifs. La société ambitionne de générer une marge pour le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) de 20 à 23% contre 19% en 2022. Sika vise aussi une croissance annuelle des ventes de 6 à 9% en monnaies locales, après 6 à 8% jusqu'à 2023.

Les trois poids lourds Nestlé, Roche et Novartis lâchaient chacun 0,1%.

ol/lk