Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi sur une note positive. La veille, la Bourse de New York a terminé en hausse, surprise par le reflux des taux obligataires et un chiffre de créations d'emplois très inférieur aux attentes, qui laissent espérer la fin du durcissement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les marchés se trouvent sur des montagnes russes émotionnelles cette semaine", résume dans son commentaire Ipek Ozkardeskaya. Et l'analyste de Swissquote de rappeler les dernières données conjoncturelles contradictoires en provenance des Etats-Unis, entre les créations d'emplois inférieures aux attentes, alors que les commandes industrielles les ont dépassées.

"Les dernières données indiquent un ralentissement progressif du marché du travail américain suite au resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale", relève John Plassard, de Mirabaud Banque, en référence aux 89'000 embauches dans le secteur privé en septembre, au plus bas depuis janvier 2021, et bien en dessous des 153'000 attendus par le marché.

En Allemagne, les exportations ont à nouveau reculé en août, et plus qu'attendu par la communauté financière, illustrant les difficultés traversées par la première économie européenne frappée par la récession.

En Suisse, les nuitées hôtelières ont progressé de 2,4% en août sur un an à 4,6 millions, et de 10,2% depuis le début de l'année.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,22% à 10'779,50 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,34% à 1686,19 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,28% à 14'124,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, qui ne comptent désormais plus Adecco (-0,9%), 25 prenaient de l'embonpoint et cinq lâchaient du lest.

Avec une avancée de plus de 3,0%, Sandoz caracolait en tête des échanges, au lendemain de son entrée sur SIX avec un cours d'ouverture de 24 francs suisses. Berenberg, Morgan Stanley et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ont tous entamé leur couverture avec une recommandation d'achat.

Contrairement à ce que laissaient présager les données avant-Bourse, l'ancienne maison-mère Novartis (-0,2%) s'enfonçait, après s'être déjà délestée de 4,7% la veille dans le sillage de la méga-scission. Les deux autres paquebots de l'indice Nestlé (+0,3%) et le bon Roche (+0,4%) évoluaient dans le ventre mou du classement.

Straumann (+1,4%) profitait visiblement de l'entame de couverture par Barclays, qui préconise l'achat du titre (overweight) avec un objectif de cours fixé à 153 francs suisses, signalant le solide potentiel de croissance du groupe bâlois et la valorisation alléchante du titre au cours actuel.

A l'autre extrémité du tableau, Holcim (-0,5%) fermait la marche, derrière Logitech et Vat Group (-0,2% chacun). Jefferies a relevé marginalement son objectif de cours et confirmé "hold" pour le géant des matériaux de construction.

