Bourse Zurich: ouverture prévue en hausse, en attendant les banquiers centraux

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de jeudi en hausse. Dans l'attente de la réunion de banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis et, surtout, du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, les investisseurs examineront ce jour une nouvelle salve de résultats financiers, alors que Novartis a fait part de l'externalisation de la filiale des génériques Sandoz.

A Wall Street, les principaux indices américains ont clôturé en légère hausse mercredi après une nouvelle série de statistiques américaines en-dessous des attentes en attendant la réunion de Jackson Hole qui débutera jeudi après-midi. Les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis sont restées inchangées en juillet, bien en deçà des prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 0,6 %. Il s'agit de la plus faible performance en cinq mois, principalement en raison d'une baisse de 0,7 % des ordres dans les transports.

À la veille de l'intervention du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole, les doutes et les interrogations sont nombreux, observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque. Jerome Powell se retrouve pris en étau avec d'un côté le risque qu'une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine aggrave encore la récession, et d'un autre côté, le risque que le maintien d'un cap plus accommodant stimule davantage l'inflation (tout en faisant grimper le marché des actions), note l'expert.

Goldman Sachs s'attend à ce que Jerome Powell réitère les arguments en faveur d'un ralentissement du rythme de resserrement exposé lors de sa conférence de presse de juillet et dans les dernières Minutes de la Fed, tout en soulignant que le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) reste déterminé à faire baisser l'inflation et que les décisions politiques lors des prochaines réunions dépendront des statistiques économiques. "Cela nécessitera de trouver un équilibre délicat".

Sur le front des premières informations macroéconomiques du jour, le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé de 0,1% au deuxième trimestre, une croissance supérieur aux attentes initiales.

Peu après 08h10, le SMI notait à 11'046,80 points, en hausse de 0,31%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichaient en hausse, dans une fourchette de 0,1 à 1,1%.

En haut de tableau, le poids lourd Novartis (+1,1%) s'échappait seul en tête. Le géant pharmaceutique bâlois a arrêté sa décision pour l'avenir de Sandoz. L'unité génériques et biosimilaires sera intégralement autonomisée au cours du second semestre de l'année prochaine et cotée sur SIX. L'opération reste subordonnée à une validation formelle par le conseil d'administration comme par les actionnaires.

Les deux autres plus grosses capitalisation de la Bourse suisse, Nestlé et Roche (tous deux +0,1%) se retrouvaient elles en bas de classement, la lanterne rouge revenant à SGS (+0,1%), derrière Swisscom (+0,1%).

Derrière Novartis, UBS (+0,2%) et ABB (+0,2%) venaient compléter le podium. Suivaient Givaudan (+0,2%) Holcim (+0,2%), Logitech (+0,2%) et Alcon (+0,2%).

Hors SMI, SoftwareOne s'envolait de 4,5%, après avoir dévoilé sa performance semestrielle. Komax (+4%) était aussi à la fête. Swiss Prime Site (+1,3%) a enregistré de solides résultats au premier semestre, avec un bénéfice net en hausse de 6,3% à 267,4 millions de francs suisses. Le groupe a relevé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Bachem dégringolait de plus de 4%. Le biochimiste des peptides et oligonucléotides a tiré un bilan mitigé des six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires ayant reculé de 1,8% sur un an à 234,9 millions de francs suisses. La rentabilité a pâti du développement de nombreux projets onéreux.

Bâloise (-0,6%) a vu ses résultats se replier au terme du premier semestre, autant au niveau des primes que de la rentabilité. La direction a malgré tout confirmé ses perspectives sur les prochaines années.

vj/fr