Bourse Zurich: ouverture prudente après la forte progression de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse optait pour la prudence mardi matin, après avoir clôturé en forte hausse la veille et suite à l'envolée de Wall Street lundi soir. En Suisse, la saison des résultats annuels battait son plein avec notamment les performances de Swiss Life, Lindt & Sprüngli et Oerlikon et d'une dizaine d'autres sociétés du marché élargi.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont terminé en forte hausse lundi, ranimés par des nouvelles positives sur les vaccins et l'avancée du plan de soutien américain au Congrès.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, malgré la forte progression des marchés américains hier soir. Il semble que de plus en plus de signaux contrariants indiquent qu'il y a une trop grande complaisance à la hausse des marchés", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

A 09h05, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse progressait d'à peine 0,08% à 10'715,02 points, alors que le SLI gagnait 0,06% à 1731,84 points. L'indice du marché élargi SPI montait tout juste de 0,06% à 13'371,28 points.

Les plus fortes baisses peu après l'ouverture étaient enregistrées par Credit Suisse (-1,2%), AMS (-1,1%) et Swiss Life (-0,3%). L'assureur-vie a bouclé 2020 sur un bénéfice net de 1,05 milliard de francs suisses, en recul de 13% par rapport à 2019. L'entreprise explique cependant cette contre-performance par des effets exceptionnels "pas liés à la pandémie". Les actionnaires se verront proposer à l'assemblée générale du 23 avril un dividende relevé de 1,00 franc à 21,00 francs suisses par action.

A l'inverse, Temenos (+3,2%), Alcon (+1,7%) et Kühne+Nagel (+0,8%) étaient vivement recherchés. Les analystes de Barclays ont relevé la recommandation et l'objectif de cours du développeur de logiciels bancaires.

Les autres valeurs vedettes évoluaient dans une fourchette étroite de +0,1% à +0,4%, notamment les poids lourds Nestlé (+0,4%), Novartis (+0,3%) et Roche (+0,2%).

Le marché élargi bruissait de nouvelles avec les résultats d'une dizaine de sociétés, dont Oerlikon (+5,7%), Lindt & Sprüngli (nominative +2,9%, BP +2,3%), Arbonia (+2,6%), Emmi (-0,3%) et Gurit (-4,1%).

Le groupe industriels zurichois a plutôt bien résisté à la crise pandémique en signant un exercice 2020 au-dessus des attentes des analystes au terme de l'exercice 2020. Le conseil d'administration proposera un dividende 35 centimes par action (consensus AWP 25 centimes).

al/md