Bourse Zurich: ouverture quasiment stable en attendant Biden

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert autour de l'équilibre jeudi, après la prudence affichée la veille par Wall Street. Les espoirs d'un plan de relance massif aux Etats-Unis devraient rassurer les investisseurs, alors que la saison des résultats devrait retenir l'attention du marché.

Le président élu Joe Biden présente ce jeudi les bases du prochain paquet d'aides économiques, qui doivent permettre aux Etats-Unis de sortir de la pire crise qu'ait connu le pays depuis les années 1930. Le futur président démocrate a promis des "milliers de milliards de dollars" et d'agir vite, dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier.

La Bourse de New York a conclu prudemment mercredi une séance en dents de scie, sous l'influence des tensions politiques au Congrès, de la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus et de l'approche de la saison des résultats à Wall Street.

"Les résultats des entreprises américaines du 4ème trimestre seront très importants à suivre, car ils pourraient poursuivre la fantastique tendance haussière que connaissent les indices depuis plusieurs mois", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI reculait d'à peine 0,06% à 10'840,85 points à 09h20, après avoir terminé la veille en retrait de 0,26%. L'indice SLI était presque à l'équilibre (+0,09%) à 1723,50 points, tout comme le SPI (-0,01%) à 13'464,51 points. Près de la moitié des valeurs vedettes progressait.

Temenos (+2,6%), Swatch Group (+1,8%) et AMS (+1,5%) affichaient les plus fortes progressions à l'ouverture. Le développeur de logiciels bancaires genevois compte désormais l'établissement pakistanais Bank of Khyber parmi ses clients, tandis qu'AMS était porté par un relèvement d'objectif de cours par Barclays.

Novartis (-0,5%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse. Le groupe pharmaceutique a décroché pour son médicament ligelizumab un statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis contre l'urticaire spontané chronique chez les patients ne réagissant pas de manière satisfaisante aux antihistaminiques H1.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,5%) et Nestlé (-0,4%) prenaient la même direction.

Geberit (-1,5%) cédait par contre nettement ses gains. L'équipementier de salles de bains a enregistré en 2020 des recettes de 2,99 milliards de francs suisses, en recul de 3,1%. Ajustée des effets de change, la croissance atteint 1,3%. La performance s'inscrit au-delà des attentes du consensus.

Swisscom (-1,9%) faisait encore moins bien. Les analystes de Jefferies ont abaissé la recommandation du titre à "underperform", de "hold" précédemment.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (-0,1%) ne baissait que modestement, après avoir vu sa fréquentation s'effondrer en 2020. Le nombre de passagers s'est effondré de 73,5% à 8,3 millions, alors que les mouvements d'avions ont périclité de 59,6%.

VAT Group (+2,6%) était par contre plébiscité par les intervenants, après avoir dévoilé une croissance solide l'année dernière.

Stadler Rail (+1,5%) montait aussi grâce à l'obtention de contrats, tout comme Swissquote (+2,1%). La banque en ligne a été dopée par la volatilité sur les marchés financiers provoquée par le coronavirus et table sur une performance historiquement élevée, supérieure aux attentes.

Bossard (+0,8%) a vu son chiffre d'affaires faiblir en 2020, sous l'effet de la pandémie de coronavirus. L'activité s'est néanmoins redressée au quatrième trimestre, laissant augurer une reprise pour le nouvel exercice.

al/fr