Zurich (awp) - La Bourse suisse débutait mardi en repli, après avoir terminé la veille sur une timide avancée. Après la pause de lundi, la saison des résultats reprenait quelque peu en Suisse avec des entreprises du marché élargi.

La Bourse de New York a entamé la semaine sur un rebond lundi après une perte hebdomadaire début août, les investisseurs se concentrant sur la dernière salve des résultats d'entreprises en attendant le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis jeudi.

"Aujourd'hui, les investisseurs devraient être particulièrement attentifs aux chiffres de l'inflation en Allemagne et aux données américaines sur le moral des petites entreprises pour le mois de juillet", estiment les analystes de Credit Suisse.

Les spécialistes de LBBW Research font quant à eux remarquer que des discours de représentants de la Banque centrale américaine (Fed) sur la conjoncture, attendus aujourd'hui, pourraient donner des indices sur les décisions de politique monétaire de l'institut.

Au niveau macroéconomique, les exportations de la Chine ont dévissé en juillet pour connaître leur plus fort repli en plus de trois ans, pénalisées par une demande atone à l'étranger et le ralentissement économique dans le pays qui fragilisent des milliers d'entreprises.

A 09h10, l'indice vedette SMI cédait 0,14% à 11'090,24 points, le SLI 0,24% à 1755,48 points et le SPI 0,17% à 14'641,38 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, six progressaient et 24 sombraient.

Les poids lourds de la cote Nestlé (+0,4%), Novartis (+0,3%) et Roche (+0,2%) assuraient leur rôle défensif, empêchant le SMI de sombrer davantage.

Alcon (+0,2%), Lindt (+0,2%) et SGS (+0,02%) complétaient le rang des valeurs dans le vert.

De l'autre côté du tableau, la volatile AMS-Osram (-2,8%) tenait la lanterne rouge, derrière Adecco (-0,9%) et Richemont (-0,9%). L'autre valeur du luxe Swatch (-0,8%) n'en menait pas large non plus.

UBS (-0,7%) a fourni lundi soir de premières informations quant à la restructuration de son unité de banque d'affaires dans le cadre de la reprise et de l'intégration des activités de Credit Suisse. L'opération devrait se solder par de nombreuses suppressions d'emplois. Le numéro un bancaire helvétique a nommé les nouveaux responsables de l'unité en charge des opérations de fusions et acquisitions et de financement des entreprises.

Au niveau du marché élargi, Galenica prenait 0,5%. L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica a vu sa rentabilité écornée par des charges exceptionnelles sur les six premiers mois de l'année. Les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de 2023.

Ascom (+0,5%) a renoué avec les profits au premier semestre.

Après la reprise du négoce du titre ce mardi, la plateforme technologique en difficultés Talenthouse s'enfonçait de 20%. La société surendettée devrait recevoir des fonds de certains investisseurs, ce qui permettrait d'entamer la restructuration planifiée. La société zougoise prévoit de contester la décision de décotation prévue le 9 novembre.

lk/al