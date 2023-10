Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la séance de mardi sur un léger repli, les investisseurs demeurant prudents tout en observant les avancées au niveau du conflit au Proche-Orient et les efforts de médiation entrepris par les différents pays. La poursuite de la saison des résultats aux Etats-Unis pourrait insuffler un peu de dynamique aux marchés.

Wall Street a terminé lundi sur une nette hausse grâce notamment au rebond de certaines grandes entreprises.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin", estime l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque tout en relevant que les espoirs qu'il puisse y avoir une résolution diplomatique du conflit au Proche Orient sont maigres.

Au niveau macroéconomique, les investisseurs se pencheront aujourd'hui sur notamment le baromètre mensuel de l'institut ZEW mesurant le moral des investisseurs allemands, les ventes de détail et la production industrielle de septembre aux Etats-Unis.

A 8h18, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär cédait 0,13% à 10'874,97 points. Toutes les 20 principales cotations se contractaient dans une fourchette variant entre -0,08% et -0,1% à l'exception de Lonza, lanterne rouge provisoire.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique perdait 1,3%, en amont de sa journée des investisseurs et après avoir brossé les grandes lignes de ses objectifs à moyen terme. Ceux-ci visent une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 11 à 13% pour la période 2024-2028, une marge Ebitda de base de 32% à 34% et un retour sur capitaux investis (ROIC) à deux chiffres, selon le communiqué publié par Lonza. A titre de comparaison, l'an dernier, la marge Ebitda de base avait atteint 32,1% et le chiffre d'affaires avait bondi de 15,1% hors effets de changes.

Les poids lourds de la cote n'arrivaient à se distinguer. Roche, Nestlé et Novartis reculaient chacun de 0,8%.

Au niveau du marché élargi, Meier Tobler a annoncé être impacté par les difficultés au niveau de son centre de services (pas de cours). Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe lucernois entre juillet et septembre s'est élevé à 131,5 millions de francs suisses, 9,1% de moins que sur la même période un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, l'entreprise estime qu'elle ne sera pas en mesure de réitérer la performance de 2022

lk/ib