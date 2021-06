Bourse Zurich: ouverture sans véritable direction

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine de manière indécise, dans le sillage de la clôture mitigée de Wall Street vendredi. Alors que le front des nouvelles d'entreprises s'annonce calme, les investisseurs devront faire preuve de patience, avant la publication toujours attendue des chiffres de l'emploi américain vendredi.

Vendredi dernier, les principaux indices américains ont achevé la séance de manière mitigée, le Nasdaq se repliant sous l'effet de prises de bénéfice et le S&P 500 établissant pour sa part un nouveau record historique. Si le Dow Jones a été littéralement porté par la performance de Nike (+15.5%), le S&P 500 a été alimenté par les valeurs bancaires, note John Plassard, de Mirabaud Banque.

Les investisseurs n'ont pas semblé préoccupés par la publication de l'inflation américaine largement au-dessus des attentes et des objectifs de la Fed et au plus haut depuis 30 ans. Les prix ont continué leur ascension aux États-Unis en mai, grimpant à 3,9% sur un an selon l'indice PCE. Cependant, comparé au mois précédent, le renchérissement a ralenti à +0,4%, après +0,6% enregistré en avril.

Ce lundi, les investisseurs veilleront à la publication de l'indice manufacturier de la Fed de Dallas.

Après avoir entamé la séance sur un repli d'à peine 0,02%, le SMI se reprenait déjà dès les premiers échanges notant ainsi vers 09h07 au-dessus de la barre des 12'000 points, à 12'019,70 points, soit une hausse de 0,18%. Le SLI progressait de son côté d'un infime 0,08% à 1947,40 points et l'indicateur élargi SPI de 0,14% à 15'442,18 points.

Sur les trente valeurs constituant le SLI, la moitié perdait du terrain et douze en gagnaient, alors que Schindler, Swiss Life et Swisscom faisaient du surplace. Deux des trois poids lourds de la cote, à savoir Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,3%) soutenaient le marché, quand Novartis se repliait de tout juste 0,01%.

Novartis a nommé Rob Kowalski au poste de directeur des ressources humaines et de l'organisation, succédant à Steve Baert, a annoncé lundi le géant bâlois de la pharmacie. M. Kowalski, précédemment en charge des affaires juridiques et responsable du développement médical aux Etats-Unis, rejoint également la direction du groupe au 1er septembre.

Roche a pour sa part décroché auprès de la Commission européenne une homologation pour l'Enspryng (satralizumab) dans l'indication contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique (TSNO) chez les adultes et les adolescents dès 12 ans.

En haut de tableau, Adecco décollait de 1,1%, des rumeurs faisait état d'un relèvement d'objectif de cours du numéro un mondial du placement de personnel de la part de la banque HSBC. Le groupe établi à Zurich, devançait Roche et Alcon (+0,6% aussi).

Lonza (+0,5%), Credit Suisse (+0,4%) et Geberit (+0,3%) étaient également bien placés.

A l'autre extrémité du classement, ABB (-0,6%) décrochait la lanterne rouge, derrière Julius Bär (-0,5%) et Holcim (-0,5%). Le géant du luxe genevois Richemont (-0,4%) et son concurrent, l'horloger biennois Swatch Group (-0,2%) rejoignaient aussi le camp des perdants, tout comme UBS (-0,3%).

Dans le cadre du procès du numéro un bancaire helvétique en France pour évasion fiscale, la justice doit examiner ce lundi une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le marché élargi, Swissquote bondissait de 2,3%, sans informations particulières. Idorsia gagnait 1,5%, après l'annonce par le laboratoire rhénan de l'introduction de son selatogrel en étude clinique finale sur des patients présentant une suspicion d'infarctus sévère du myocarde, en auto-administration sous-cutanée.

Polyphor dégringolait de 67,3%. Le conseil d'administration du laboratoire bâlois doit désormais se pencher sur l'avenir de la firme d'Allschwil, après l'échec d'une étude de phase III sur l'anticancéreux balixafortide. De plus amples informations sont attendues d'ici fin juillet.

