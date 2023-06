Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi de manière hésitante, après la clôture en ordre dispersé de Wall Street la veille. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises demeurait modeste, les investisseurs ont accueilli sans réelle surprise la confirmation à Sintra de la poursuite par les principales banques centrales du resserrement monétaire en cours en vue de lutter contre l'inflation.

Le ton "hawkish" des banquiers centraux lors du forum de Sintra, au Portugal, sans constituer une réelle surprise, "confirme que le pivot des institutions monétaires n'est pas pour tout de suite", observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Du côté des Wall Street, les principaux indices américains ont fini de manière mitigée jeudi soir après les propos de Jerome Powell.

Le président de la Réserve fédérale (Fed) a répété que d'autres restrictions sont à venir et que les taux d'intérêt devront encore augmenter cette année, ce qui entraînera au moins deux autres hausses de taux. Dans le même temps, M. Powell a ajouté qu'il n'excluait pas de procéder à des hausses de taux consécutives lors d'une réunion. Le président de la Fed a également souligné que l'économie américaine était assez résistante et qu'une récession, bien que possible, n'était pas le cas le plus probable. Rien de nouveau sous le soleil.

Ce jeudi, les investisseurs se pencheront notamment sur l'inflation en juin en Allemagne et la dernière lecture de la croissance des Etats-Unis au premier trimestre.

Après avoir débuté la séance en hausse de 0,1%, le SMI hésitait encore sur la direction à prendre dans les tous premiers échanges, notant vers 09h15 à 11'186,45 points, soit une infime gain de 0,03%. Le SLI affichait la même indécision, s'affichant cependant dans le rouge à hauteur d'a à peine 0,03% à 1751,49 points, alors que l'indicateur élargi SPI cédait 0,04% à 14'722,52 points.

Parmi les 30 valeurs constitutives de l'indice Swiss Leader Index, dix-huit perdaient du terrain, les douze autres en gagnant. Les trois poids lourds de la cote affichaient des évolutions contrastées, les deux géants pharma Roche et Novartis prenant chacun près de 0,1%, alors que le numéro un mondial de l'alimentation Nestlé abandonnait 0,2%.

En haut de tableau, Swatch Group (+0,7%) prenait la tête accompagné, Straumann (+0,7%) et Logitech (+0,7%). Richemont (+0,3%) n'était pas loin.

Côté perdants, la toujours volatile ams-Osram (-0,6%) fermait la marche, derrière Geberit (-0,5%) et Sika (-0,4%).

Sur le marché élargi, la Banque cantonale de Glaris (GLKB) plongeait de 5,5%. L'établissement de Suisse centrale a annoncé le placement de 1,5 million de ses propres actions auprès d'investisseurs institutionnels. Ces nominatives étaient détenues depuis plus d'une année par huit autres banques cantonales. La création de ces titres remonte à décembre 2021, au moment de la conversion d'un emprunt. Après cette opération, la participation de ce groupe de huit banques cantonales est passé à 3,7%, contre 14,8% précédemment. Le flottant de la GLKB a ainsi augmenté de manière "substantielle".

Le groupe de bancassurance Bâloise (-3,5%) était également à la peine (-0,05%). A l'instar d'autres assureurs, celui-ci adaptera la présentation de ses chiffres aux nouvelles normes comptables IFRS. Pour cette raison, les chiffres 2022 ont été ajustés pour les prendre déjà en compte, avec à la clef un bénéfice net en repli.

Cosmo progressait de 0,4% après avoir fait part du début d'une étude clinique de phase III sur une solution de son clascotérone pour traiter l'alopécie androgénétique (AAG) masculine. Les deux volets du programme, baptisés Scalp 1 et 2, porteront chacun sur 750 hommes d'au moins 18 ans dans une soixantaine de centres ventilés entre les Etats-Unis, la Géorgie, l'Allemagne et la Pologne.

Le fournisseur de matériel et prestataire de services informatiques Also (-0,2%) a procédé à l'acquisition de l'entreprise norvégienne Commaxx. L'opération, dont les détails financiers ne sont pas fournis, vise un renforcement des activités d'informatique à distance (cloud) et de solutions.

La Banque cantonale des Grisons (GKB) (+0,9%) a annoncé la nomination d'Urs Widmer au poste de directeur financier (GKB). Il prendra ses fonctions dès le 1er septembre.

Le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM (+0,6%) a conclu un accord pour la vente de son unité de services de gestion de fonds de tiers (FMS), déficitaire, à l'irlandais Carne Group. Ce dernier déboursera 2,25 millions d'euros pour l'entité luxembourgeoise et un demi-million de francs suisses pour sa pendante suisse.

vj/rq/fr