Bourse Zurich: ouverture stable en attendant les banques centrales

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note stable lundi, en entame d'une semaine chargée en matière de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS) se réuniront tour-à-tour et les investisseurs surveilleront tout signe annonciateur d'un relèvement des taux directeurs.

La tendance en fin de semaine dernière a été positive. La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi soir, le S&P 500 établissant un nouveau record malgré la publication d'une inflation (CPI) en novembre au plus haut depuis 1982 mais quasiment conforme aux attentes.

Hormis une série d'indicateurs macroéconomiques, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) se réunira mardi et mercredi, ainsi que la BCE et son homologue helvétique jeudi.

"Le fait que l'indice CPI aux Etats-Unis ne dépasse pas la barre des 7% a été une bonne nouvelle", a estimé Ipek Ozkardeskaya dans un commentaire. Pour l'analyste de Swissquote, les intervenants peuvent donc s'attendre à ce que le comité FOMC annonce un resserrement monétaire plus rapide que prévu "et peut-être un indice sur un premier relèvement des taux directeurs aux Etats-Unis qui pourrait intervenir plus tôt que prévu".

Selon John Plassard de Mirabaud Banque, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage d'un nouveau record pour le S&P 500, suite à la publication des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient laisser entendre que le pic de l'inflation se situe dorénavant derrière nous".

A 09h04, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse faisait quasiment du surplace, reculant de tout juste 0,06% à 12'601,65 points. Le SLI grignotait 0,05% à 2030,16 points, tandis que le SPI baissait d'à peine 0,01% à 16'091,45 points.

La vaste majorité des valeurs vedettes s'affichait dans le vert, emmenées de loin par Vifor (+14,9%), Logitech (+2,1%) et Kühne+Nagel (+0,8%).

Le groupe pharmaceutique australien CSL a confirmé son intérêt pour le rachat de son homologue saint-gallois Vifor. Le spécialiste des vaccins antigrippaux a indiqué être "en pourparlers concernant une transaction potentielle". Vifor a confirmé aussi, sans plus de précision.

Logitech était pour sa part recommandé à l'achat par les analystes de Deutsche Bank.

Au niveau des poids lourds, Roche (-0,4%) a fait le point sur plusieurs produits, alors que Novartis (-0,4%) baissait également. Nestlé (+0,2%) se maintenait de justesse dans le vert.

Aux bancaires, UBS (+0,03%) attend ce lundi après-midi le verdict de la cour d'appel de Paris dans le cadre du procès pour évasion fiscale. Credit Suisse (+0,4%) a annoncé une série de changements dans la direction de ses unités et dans ses structures régionales.

Sur le marché élargi, la tendance était également largement positive. Chez Bossard (+0,2%), Beat Grob, membre de la direction et responsable de l'Europe centrale, va quitter fin avril 2022 le fabricant de dispositifs de fixation. La direction régionale est reprise par le patron Daniel Bossard.

Idorsia (-1,0%) va poursuivre le développement de son médicament en développement lucerastat pour le traitement de la maladie de Fabry, qui avait essuyé en octobre un revers d'étude clinique.

al/ol