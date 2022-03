Bourse Zurich: ouvre dans le rouge, sous le coup des incertitudes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de jeudi en terrain négatif. Une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, une deuxième session de discussions entre négociateurs des deux pays sur un cessez-le-feu devrait avoir lieu ce matin. Déjà un million de réfugiés ont fui l'Ukraine vers les pays voisins, selon l'ONU.

Les agences de notation financière Fitch et Moody's ont, elles, rétrogradé la Russie dans la catégorie des pays risquant de ne pas pouvoir rembourser leur dette.

En Suisse, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en février et de 2,2% sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette hausse est notamemnt due à l'augmentation des prix des carburants, du mazout et des loyers. Ceux des nuitées hôtelières ont reculé.

Les chiffres suisses restent inférieurs à l'inflation dans la zone euro en février, dévoilée mercredi, qui a atteint un plus haut historique à 5,8% sur un an après 5,1% en janvier. "Avec la poursuite de la hausse des prix de l'énergie, l'inflation devrait continuer à prendre l'ascendant", a prévenu ce matin John Plassard, de Mirabaud Banque.

En Chine, l'activité dans les services a connu en février son rythme de croissance le plus faible depuis six mois, plombée par les mesures sanitaires.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,15% à 11'853,98 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,10% à 1875,55 points et le Swiss Performance Index (SLI) était stable à 15'020,06 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 9 avançaient et 21 reculaient.

Logitech décollait de 2,9% après avoir confirmé ses objectifs annuels. Pour l'exercice 2022/23, l'entreprise anticipe une croissance des ventes autour de 5% ainsi qu'un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 900 et 950 millions.

Vifor avançait de 0,8%. Le groupe australien CSL détient désormais 74% du laboratoire saint-gallois.

Parmi les financières Credit Suisse et Julius Bär grappillaient 0,1% et 0,04% quand UBS se délestait de 0,3%.

Les poids lourds pesaient sur l'indice, Roche perdant 0,3% et Nestlé et Novartis 0,4% chacun.

Richemont était bon dernier (-0,7%, quand Swatch s'en sortait un peu mieux (-0,3%).

Sur le marché élargi, Meier Tobler s'envolait de 6,9% après avoir augmenté sa rentabilité l'année dernière, permettant à la société lucernoise de reprendre le versement d'un dividende.

Forbo (+2,5%) est parvenu à augmenter recettes et rentabilité l'année dernière, profitant d'une amélioration de l'activité dans l'ensemble des divisions.

Inficon (+2,1%) a multiplié son bénéfice par près de deux l'an dernier. Les actionnaires en profiteront avec un dividende de agrémenté de 5 francs suisses à 21 francs suisses par action.

A l'autre bout du tableau, VAT reculait de 4,3%. Le fabricant st-gallois de valves et autres équipements de pompes à vide a pourtant vu son bénéfice net bondir de 70% en un an et récompensera les détenteurs de titres.

Softwareone était sanctionné, perdant 11%. Le fournisseur de services informatiques a vu son bénéfice plonger de plus de 30%.

ck/al/