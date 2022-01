Bourse Zurich: panique sur les marchés, le SMI chute sous les 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas échappé à la tendance générale. Le SMI a plongé sous la barre symbolique des 12'000 points et celle des 11'900 points, perdant au passage plus de 1100 points par rapport à son sommet historique du 3 janvier (12'997,15 points), dont plus de 400 points pour la seule journée de lundi. Il faut remonter à octobre dernier pour trouver l'indice phare de SIX aussi bas. Les tensions autour de l'Ukraine ont entraîné une vague de ventes sur les marchés mondiaux.

La situation a aussi déteint sur le franc, qui s'est nettement renforcé et est même brièvement passé sous la barre de 1,03 franc pour un euro dans l'après-midi. Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, "le franc est soutenu par d'importants afflux vers les valeurs refuges, alors que s'accroissent les tensions aux frontières de l'Ukraine et que les marchés renforcent leur tendance baissière" à la veille d'une réunion monétaire de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A New York, Wall Street reculait aussi en matinée.

Craig Erlam, d'Oanda, a relevé que les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine ont plombé les marchés et renforcé l'aversion au risque des investisseurs.

A cela s'ajoute la réunion mardi et mercredi du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait, avec la situation à la frontière ukraino-russe, être décisive pour la semaine boursière. Cela pourrait aller encore moins bien avant que cela ne s'améliore, selon cet expert.

Le SMI a terminé en baisse de 3,84% à 11'881,30 points, avec un plus bas à 11'878,278 points et un plus haut à 12'304,21 points en début de séance. Le SLI a cédé 3,97% à 1896,11 points et le SPI 3,78% à 15'073,40 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Vifor (+0,3%) est le seul gagnant du jour.

Swiss Re (-0,3%), Swisscom (-0,5%) et Swatch (0,7%) ont le mieux résisté parmi les perdants, seules valeurs à ne pas avoir reculé de plus de 1%.

Nestlé (-2,5%) a mieux résisté que Novartis (-3,9%) et Roche (-4,4%).

La volatile AMS Osram (-7,4%) a fini lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-6,8%) et le bon Schindler (-6,6%).

L'ancien directeur général de la banque aux deux voiles, Oswald Grübel, a vertement critiqué le management actuel dans la presse dominicale alémanique. "Quand une entreprise connaît autant de crises au fil des ans, cela veut dire que sa gestion est mauvaise", a déclaré celui qui a notamment été CEO du numéro deux bancaire helvétique entre 2003 et 2007.

Les investisseurs ont sanctionné le fait que Schindler a annoncé vendredi soir la démission du directeur général Thomas Oetterli, après douze ans à la tête du groupe dont six comme patron. "Il est temps de passer le relais de la direction opérationnelle", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. Le président du conseil d'administration Silvio Napoli, assume avec effet immédiat la double casquette, pour 2 à 3 ans.

Julius Bär (-6,3%) a aussi cédé plus de 6%, alors qu'UBS (-4,7%) s'en est "mieux" tiré.

Logitech (-5,9%) a fortement chuté aussi. Le valdo-californien dévoilera dans la nuit ses résultats au 3e trimestre de son exercice décalé (fin décembre). Les analystes parient sur un bénéfice net de 167,5 millions de dollars. L'inévitable normalisation d'une demande exacerbée depuis le printemps 2020 par la crise sanitaire et l'éclatement des interactions sociales risque de s'être traduit entre octobre et fin décembre par une contraction des recettes en rythme annuel.

Sur le marché élargi, Idorsia (-3,1%) a remanié son comité exécutif. Responsable du développement clinique de l'entreprise d'Allschwil depuis sa création, Guy Braunstein s'empare dès à présent de la fonction nouvellement créée de directeur médical (CMO). Ses anciennes attributions seront confiées à Alberto Gimona, qui intègre dans la foulée la direction générale.

MCH Group (-0,5%) renforce sa présence dans le secteur du marché de l'art en Asie. L'organisateur bâlois de salons, qui détient notamment Art Basel, a pris une participation de 15% dans Arts Events Singapore, une nouvelle manifestation organisée par ART SG, laquelle doit se dérouler du 12 au 15 janvier 2023 dans le cadre de l'évènement Singapore Art Week dans la cité-Etat du Sud-est asiatique.

Novavest Real Estate (stable) a fait état d'un résultat annuel "très réussi", sur la base des chiffres provisoires non audités. La valeur du portefeuille immobilier s'est enrobée d'environ 15% à 741,3 millions de francs suisses.

