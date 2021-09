Bourse Zurich: pas de répit avant l'emploi aux USA

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait sur ses gardes vendredi en fin de matinée, patientant toujours sur les données officielles sur le marché de l'emploi au pays de l'oncle Sam en août, dont la publication est agendée à 14h30 (en Suisse).

"Les intervenants (...) resteront probablement prudents avant le rapport d'août sur l'emploi US, nombre d'entre eux préférant ne pas prendre de positions tranchées avant de disposer d'un peu plus de lisibilité sur la feuille de route de la Fed sur la voie d'un resserrement monétaire", résume Pierre Veyret, analyste technique chez Activtrades.

De bonnes données traduiraient un robuste rétablissement économique, quand de mauvaises nouvelles plaideraient pour une prolongation des politiques monétaires accommodantes, analyse de son côté Ipek Oskardeskaya. "Les investisseurs trouveront du réconfort dans un cas de figure comme dans l'autre", anticipe l'experte du courtier en ligne glandois.

En Suisse, l'hôtellerie sinistrée l'an dernier a encore retrouvé des couleurs en juillet. Les visiteurs étrangers commencent peu à peu à retrouver le goût des destinations suisses et à leurs établissements hôteliers, quand les vacanciers indigènes semblent aussi tentés à nouveau par des destinations plus exotiques.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,20% à 12'407,16 points, après avoir épousseté la barre symbolique des 12'400 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,33% à 2018,23 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,14% à 15'986,19 points. Sur les trente plus importantes valorisations, 22 reculaient, sept progressaient et Adecco avait rendu ses gains initiaux à l'approche de l'échéance sur l'emploi américain.

Swisscom (+0,5%) avait cédé les rênes de l'échappée du jour à Logitech (+1,1%). Le géant bleu profitait de relèvements d'objectifs de cours, par Research Partners. Alcon (+0,4%) complétait le podium provisoire. Le colosse des produits et consommables ophtalmiques a vu son objectif relevé par Julius Bär.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,3%) limitait les dégâts, épaulé par Holcim (+0,3%) et ABB (+0,2%). Le mastodonte des matériaux de construction a énuméré une liste d'objectifs environnementaux qu'il se propose d'atteindre d'ici 2030. Le bon Roche (+0,2%) soutenait aussi la résistance.

Novartis (-0,4%) s'est résolu à abandonner un étude clinique intermédiaire contre le rejet de greffe de rein, après des données décevantes.

Financières et valeurs du luxe pesaient sur l'ambiance. Temenos (-2,3%) héritait de la lanterne rouge, derrière Partners Group (-1,1%) et Richemont (-1,0%). Les représentants des dispositifs médicaux Straumann et Sonova (-0,9%) chacun n'en menaient pas large non plus.

Les grandes banques UBS (-0,4%) et Credit Suisse (-0,3%) remontaient la pente, sans parader pour autant.

Sur le marché élargi, Tecan abandonnait 2,5%, dans le sillage d'une augmentation de capital destinée à financer le rachat de son homologue américain Paramit.

Le transformateur cacaotier Barry Callebaut (+0,6%) a finalisé l'acquisition du belge Europe Chocolate Compagny.

Le laboratoire rhénan Idorsia (+0,5%) a vu son objectif de cours raboté par Vontobel, qui reste confiant sur l'évolution du titre.

Le bon Schindler cédait 0,3%, victime d'une dégradation par HSBC de la recommandation pour la nominative homonyme.

Berenberg a multiplié par plus de deux son objectif de cours pour le producteur d'attaches métalliques SFS (+0,8%), campant sur sa recommandation de vente.

L'organisateur de foires et salons MCH (+1,9%) et la société immobilière Plazza (+1,8%) ont levé le voile sur leurs performances semestrielles respectives.

jh/buc