Bourse Zurich: pendue aux lèvres de Jerome Powell

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la journée parée de rouge, dans l'attente du discours de Jerome Powell, le patron de la Fed, à Jackson Hole. En Suisse, des résultats d'entreprises du marché élargi devraient retenir quelque peu l'attention des investisseurs.

Les yeux seront braqués dans l'après-midi sur le président de la banque centrale américaine, qui prononcera son discours annuel devant un parterre de banquiers centraux réunis à Jackson Hole.

"Compte tenu de la situation liée au coronavirus, les observateurs estiment peu probable que M. Powell fasse des déclarations concrètes sur un resserrement réfléchi de la politique monétaire", croit savoir Rahn+Bodmer dans un commentaire. Ils pensent plutôt qu'il s'agira de laisser encore un peu de temps à la Fed pour faire des annonces.

Plusieurs indicateurs sont aussi attendus outre-Atlantique, comme les revenus et dépenses des ménages en juillet ainsi que l'estimation finale de la confiance des consommateurs en août de l'Université du Michigan.

En France, le moral des ménages s'est légèrement détérioré en août, repassant pour la première fois depuis le mois de mai en dessous de sa moyenne de longue période.

Vers 9h07, l'indice SMI lâchait 0,22% à 12'382,14 points. Le SLI cédait lui 0,20% à 2012,19 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,12% à 15'903,23 points. Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, seules sept pointaient dans le vert, une était stable (Swisscom) et 22 reculaient.

Lonza (+0,5%), Clariant et Sonova (+0,3% chacun) composaient le podium.

Parmi les poids lourds, Nestlé (+0,1%) dominait Roche (-0,2%) et Novartis (-0,3%).

Swatch et Richemont (-0,7% chacun) dévissaient. Les bancaires tiraient aussi la langue: Julius Bär perdait 0,4% quand UBS et Credit Suisse étaient en queue de peloton (respectivement -0,7% et -0,9%)

Sur le marché élargi, Edisun Power (+2,4%) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net multiplié par près de deux à 2,53 millions de francs suisses.

La société immobilière Hiag (+1%) a bouclé le premier semestre avec des résultats meilleurs que prévu, ayant presque doublé son bénéfice net. Sa consoeur Zug Estates (+0,5%) a vu sa rentabilité et son bénéfice croître sur la même période.

Bachem baissait de 0,6%. La société biochimique a pourtant dégagé au premier semestre des résultats supérieurs aux attentes des analystes et table sur 500 millions de recettes pour l'année en cours.

Compagnie Financière Tradition (CFT) (non traité) a vu sa rentabilité reculer au premier semestre, en raison d'une base de comparaison défavorable.

ck/lk/vj