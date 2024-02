Zurich (awp) - La Bourse suisse était en panne d'inspiration lundi matin, après la forte progression de vendredi dernier. Les intervenants se préparaient à une semaine riche en informations, avec la suite de la saison des résultats d'entreprises en Suisse et de nombreuses données macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique.

"L'attention des investisseurs va se décaler cette semaine des résultats vers les données économiques", a estimé Ipek Ozkardeskaya dans un commentaire. Selon l'analyste de Swissquote, les récentes statistiques sur l'inflation CPI aux Etats-Unis ont confirmé que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne baissera pas ses taux directeurs avant l'été. "Afin que le rally se poursuive, nous avons juste besoin d'une solide croissance et d'une faible inflation aux Etats-Unis", a-t-elle conclu.

La semaine sera émaillée de données macroéconomiques avec mardi l'indice de confiance des consommateurs en février outre-Atlantique et le baromètre GFK du moral des consommateurs allemands. Suivra mercredi le produit intérieur brut (PIB) au 4e trimestre et en 2023 et jeudi l'inflation (PCE) en janvier aux Etats-Unis, ainsi que les estimations de croissance de la Suisse l'année dernière.

"Les investisseurs seront à l'affut de nouveaux éléments pour que la tendance positive se poursuive", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque dans une note.

Vers 10h30, le SMI accentuait son repli, reculant de 0,19% à 11'474 points, après avoir ouvert quasiment à l'équilibre (-0,01%). Le SLI inversait la tendance toute juste positive du début de séance, égarant 0,09% à 1867,67 points et SPI lâchait 0,24% à 14'950,22 points.

Gagnants et perdants s'équilibraient parmi les valeurs vedettes, les plus fortes hausses étant enregistrées par Holcim (+1,5%), Straumann (+1,2%) et Partners Group (+0,7%). Le géant des matériaux de construction a franchi pour la première fois depuis 2015 la barre des 70 francs suisses.

Pour le spécialiste des implants dentaires, qui dévoilera ses résultats annuels demain, les analystes interrogés par AWP tablent sur une hausse du chiffre d'affaires à 2,4 milliards de francs suisses et un bénéfice net réhaussé à 445 millions.

Le bas du tableau était dominé par Swatch Group (-1,4%), Nestlé (-1,1%) et SIG Group (-1,1%).

Les analystes de Stifel ont abaissé la recommandation du géant de l'alimentaire à "hold", contre "buy" précédemment, tout en rabotant l'objectif de cours à 106 francs suisses, après 125 francs suisses. Le spécialiste des emballages alimentaires dévoilera quant à lui ses résultats annuels mardi.

L'actualité des entreprises se concentrait sur le marché élargi, avec les résultats d'Ina Invest (+3,0%) et LLB (+0,7%).

Temenos (-0,03%) était porté par l'annonce de la création d'un comité d'enquête, destiné à examiner les allégations soulevées dans le rapport récemment publié par Hindenburg Research.

