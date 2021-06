Bourse Zurich: peu de changement, marché attentiste

Zurich (awp) - La Bourse suisse oscillait mercredi matin autour des valeurs de clôture de la veille. La marché semblait reprendre son souffle après une nouvelle poussée de fièvre de l'indice phare Swiss Market Index (SMI).

Les investisseurs se montrent prudents dans l'attente des statistiques de l'emploi américain vendredi, affirment les analystes de Raiffeisen.

Les nouvelles macroéconomiques étaient légion. La production industrielle a chuté au Japon au mois de mai, un accès de faiblesse principalement dû à l'industrie automobile sur fond de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. L'activité manufacturière s'est également tassée en Chine en juin.

En France, l'inflation et la consommation des ménages a accéléré respectivement en juin et en mai. La croissance du PIB du Royaume-Uni a été remontée à 1,6% pour le premier trimestre, après une première estimation à +1,5%.

Le baromètre conjoncturel du KOF a fléchi de 10,3 points en juin, à 133,4 points, après le pic historique de mai. L'économie suisse se trouve désormais sur la voie de la normalisation, selon l'institut zurichois.

A 9h09, le SMI égarait 0,02% à 12'026,55 points et le Swiss Leader Index (SLI) perdait 0,01% à 1948,7 points. Le Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,02% à 15'453,35 points. Parmi les valeurs vedettes, 15 cédaient du terrain et 12 en gagnaient. Julius Bär, Alcon et Novartis étaient stables.

Roche (+0,3%) semblait profiter d'un commentaire positif de Berenberg, qui a relevé l'objectif de cours du géant pharmaceutique. Le troisième poids lourd Nestlé perdait 0,1%.

Kühne+Nagel bondissait de 1,2% après un commentaire positif de Vontobel. Logitech et Temenos (+0,7% chacun) complétaient le trio de tête.

Clariant (-3,9% ou -0,735 franc) était traité hors dividende de 0,70 franc. Les bancaires UBS (-0,7%) et Credit Suisse (-0,5%) figuraient également en bas de classement.

Sur le marché élargi, Vontobel (-0,1%) a racheté plus vite que prévu les 40% restants du gestionnaire d'actifs britannique TwentyFour Asset Management. L'opération a été réglée par des moyens et actions propres et va augmenter le rendement des fonds propres de 200 points de base.

Schweiter (+4,3%) se montre optimiste pour le premier semestre, tablant désormais sur une hausse de 10% de son chiffre d'affaires et une importante progression du résultat net. Le groupe, qui publiera ses résultats intermédiaires le 13 août, a profité d'une demande élevé dans les activités avec le bois de balsa et les écrans.

Leonteq (+1,2%) bénéficiait d'un relèvement d'objectif de cours de Credit Suisse.

Swissquote (-1,4%) et la Banque cantonale de Lucerne (+0,8%) ont renforcé leur collaboration, désormais étendue à la distribution d'hypothèques.

Addex (-0,3%) va distribuer une nouvelle série d'American depositary shares (ADS) à la Bourse de New York. Le volume ne doit pas excéder 16 millions de dollars.

Wisekey (+2,2%) a annoncé mardi soir l'émission d'un emprunt convertible de 44 millions de dollars, d'une durée de 24 mois pour un coupon de 6%.

Le changement d'actionnaire principal chez Cicor (+1,2%) devrait amener passablement de changement. C'est ce que souhaite le directeur général du groupe neuchâtelois, Alexander Hagemann, qui s'est exprimé en interview à Finanz und Wirtschaft. Des petites acquisitions sont à l'ordre du jour.

fr/lk