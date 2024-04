Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le rouge jeudi à l'approche de la mi-journée. Le marché était globalement morose, mais l'indice vedette Swiss Market Index (SMI) subissait de plein fouet la contreperformance de Nestlé dont les chiffres trimestriels ont déçu. Les nouvelles d'entreprises - saison de résultats incluse - ne manquaient pas.

Les chiffres publiés la veille et la chute du cours (-15%) du géant technologique Meta a visiblement contaminé l'ensemble des marchés mondiaux. Dans un commentaire, l'analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya rappelle que les investisseurs ont ignoré le doublement du bénéfice de la maison-mère de Facebook pour se concentrer sur les perspectives plus faibles qu'escompté et les investissements prévus dans l'intelligence artificielle.

"Même les bons résultats des grandes entreprises technologiques pourraient ne pas suffire à faire grimper le cours de leurs actions", selon Mme Ozkardeskaya.

En France, le climat des affaires s'est légèrement dégradé en avril. Du côté de l'Allemagne, le moral des consommateurs devrait remonter sensiblement en mai pour atteindre un plus haut depuis deux ans, selon le baromètre GfK. En Suisse, les salaires réels ont reculé de 0,4% en 2023, affectées par une inflation par intégralement répercutée. Les salaires nominaux ont, eux, progressé de 1,7%.

La croissance du premier trimestre aux États-Unis devrait animer les marchés ce jeudi, affirme John Plassard, de Mirabaud Banque.

Vers 11h, le SMI cédait 0,55% à 11'307,48 points alors que le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,42% à 1848,86 points. Le Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,54% à 15'074,42 points. Parmi les valeurs vedettes, seules sept étaient en zone positive. Partners Group était à l'équilibre.

Nestlé (-3,3%) restait le plus grand perdant - et de loin ! La multinationale a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,9% au premier trimestre. L'Europe a soutenu l'activité du géant alimentaire, tout comme les aliments pour animaux Purina et la confiserie. L'enfant à problèmes Nestlé Health Science a pâti d'un souci d'approvisionnement en vitamines.

SIG Group (-1,5%) et Richemont (-1,2%) figuraient également en bas d'un classement emmené par Novartis (+1,7%), Straumann (+1,0%) et UBS (+0,8%). Troisième poids lourd, le bon Roche cédait 0,8%.

Swisscom (-0,3%) a écopé d'une amende de 18 millions de francs suisses de la part de la Commission de la concurrence (Comco), qui considère que l'ex-régie fédérale a entravé l'accès de ses concurrents au réseau de fibre optique, violant ainsi le droit des cartels. Cette décision était attendue de longue date.

Sika (+0,5%) a inauguré une site de production de macrofibres au Pérou destiné au marché à forte croissance d'Amérique latine.

Sur le marché élargi, le chimiste Ems-Chemie (-0,2%) a continué de souffrir du franc fort en début d'année, dans un contexte économique difficile. Le chiffre d'affaires au premier trimestre s'est contracté de plus de 11%, dont près de 7% causé par les effets de change. Le groupe a amélioré sa rentabilité.

Bucher (-0,7%) se plaint d'un "ralentissement conjoncturel généralisé" qui a pesé sur ses affaires sur les trois premiers mois de 2024. Les entrées de commandes se sont contractées d'un quart, alors que les recettes se sont tassées de près de 8%. Les objectifs annuels sont confirmés.

Inficon (+3,8%) était fortement demandé après la publication de sa performance trimestrielle. Le groupe saint-gallois a vu son chiffre d'affaires reculer entre janvier et mars, une baisse imputable à la faible dynamique dans le secteur des semi-conducteurs, en particulier en Asie.

La collecte d'argent de Vontobel (+1,0%) s'est révélé bien plus fructueuse en début d'année, par rapport à l'année 2023.

Santhera (stable) a basculé dans les chiffres noirs en 2023, grâce à l'homologation et la commercialisation de son traitement phare, l'Agamree (vamorolone), dans l'indication contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le directeur de Cosmo (-0,9%), Alessandro Della Chà, va quitter son poste et vise la présidence du laboratoire italien. Giovanni Di Napoli le remplacera le 24 mai.

