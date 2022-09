Bourse Zurich: plombé par l'inflation, le SMI termine dans le rouge vif

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de jeudi dans le rouge vif. Après une timide tentative de rebond amorcée en fin de matinée, le SMI des valeurs vedettes a vite repris le chemin de la cave et a clôturé juste au-dessus de son plus bas du jour.

Après quatre séances consécutives de pertes, Wall Street évoluait dans le rouge dans la matinée, dans l'attente des chiffres américains de l'emploi pour août vendredi. Les analystes misent sur 300'000 nouvelles embauches et un taux de chômage stable à 3,5% après les chiffres très forts de juillet (un demi-million de créations d'emplois) qui avaient surpris le marché.

"Le marché du travail reste au centre des préoccupations, car de plus en plus d'entreprises, en particulier les startups technologiques, parlent de licenciements", signale Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs se perdent toujours en conjectures face à l'impact attendu des prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 25 septembre et de la Banque centrale européenne (BCE) dans une semaine, et restent sur la réserve face à une récession économique mondiale.

"La Fed est tellement déterminée à faire baisser l'inflation qu'elle est prête à accepter un certain ralentissement de l'économie et du marché du travail", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

La présidente de la Fed de Cleveland Loretta Mester a estimé mercredi "qu'il serait nécessaire de relever les taux directeurs jusqu'à un peu au-dessus de 4% au début de l'année prochaine et de les maintenir à ce niveau", excluant un assouplissement de la part de la Fed en 2023.

De l'avis des analystes, l'institution américaine relèvera ses taux directeurs de 75 points de base fin septembre.

En Suisse, l'inflation a poursuivi sa progression en Suisse au mois d'août, l'indice des prix à la consommation (CPI) augmentant de 3,5% sur un an. Sur un mois, la hausse se fixe à 0,3%.

Le Swiss Market Index (SMI) a chuté de 1,76% à 10'663,44 points, proche de son plus bas du jour, après avoir flirté avec les 10'800 points à son plus haut. Le Swiss Leader Index (SLI) s'est enfoncé de 2,21% à 1623,37 points, et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 1,87% à 13'742,33 points.

A l'exception notable de la défensive Swisscom (+0,04%), restée de justesse au-dessus de la ligne de flottaison, et de Swiss Re, qui a fini entre deux eaux, toutes les principales cotations ont fini en repli.

Avec un recul de près de 7,3%, Temenos boit le bouillon du jour, loin derrière Partners Group (-4,6%), Richemont et Swatch (-4,5% chacun).

HSBC a dégradé sa recommandation d'achat (buy) tant pour la nominative du groupe genevois que pour la porteur de l'horloger biennois, rabotant au passage l'objectif de cours pour les deux titres. Dans une étude sectorielle, les experts du géant bancaire britannique anticipent un repli des affaires en Chine du fait de la politique zéro Covid de Pékin.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (-0,7%) et Roche (-0,8%) ont mieux soutenu le marché que le paquebot alimentaire Nestlé (-1,4%).

Novartis a annoncé la nomination de Fiona Marshall au poste de directrice des Instituts Novartis pour la recherche biomédicale (NIBR) et le départ de James Bradner du comité exécutif à fin octobre.

Sur le marché élargi, Zur Rose a dévissé de 10,9% après une levée de fonds de 139 millions de francs suisses via l'émission d'un emprunt convertible et d'une augmentation de capital. Dévoilée la veille au soir, l'opération visait un maximum de 150 millions.

A l'opposé, Santhera a décollé de près de 13,5%, après avoir confirmé des données positives concernant le Vamorolone dans le traitement de la maladie de Duchenne.

Stadler Rail (+0,6%) a une nouvelle fois eu les faveurs de la cote après avoir annoncé un contrat pour la livraison de rames de métro à Taïwan, une première asiatique pour le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire. Par ailleurs, à l'occasion de la journée des investisseurs, la direction a annoncé qu'à la faveur du carnet de commandes de plus de 20 milliards de francs suisses, une bonne partie des recettes attendues figurait déjà dans ses livres de comptes pour les trois prochaines années.

Les remontées mécaniques Jungfraubahn (-1,5%) ont renoué avec les chiffres noirs sur les six premiers mois de l'année. Le bénéfice net atteint 15,3 millions de francs suisses, après une perte de 9,8 millions essuyée un an plus tôt.

