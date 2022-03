Bourse Zurich: porté par les espoirs d'une sortie du conflit en Ukraine

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée, alors que les négociateurs russes et ukrainiens ont entamé à Istanbul une nouvelle session de pourparlers visant à arrêter le conflit.

Les délégations des deux pays ont débuté leurs pourparlers après avoir été accueillies par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui les a exhortées à mettre un terme à la "tragédie" que constitue l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

"Les deux parties ont des préoccupations légitimes, il est possible de parvenir à une solution acceptable pour la communauté internationale", a estimé le chef de l'Etat turc. "Le monde entier attend de bonnes nouvelles de votre part", a-t-il ajouté.

"Les marchés sont toujours désireux d'évaluer la perspective d'un accord de paix, si on peut l'appeler ainsi, avec ce qui pourrait être des allusions à des concessions de la part des deux parties", indique dans une note Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

L'autre sujet délicat concerne la politique monétaire à l'heure où les banques centrales doivent faire baisser l'inflation sans faire vaciller la croissance alors qu'il faut s'attendre à une dégradation des perspectives économiques.

Au chapitre macro-économique, les économistes sondés par l'institut de recherches conjoncturelles KOF tablent sur une détérioration de la croissance économique suisse cette année et sur une accélération de l'inflation. Le produit intérieur brut (PIB) ne devrait plus progresser que de 2,5% cette année, contre +2,8% dans les précédentes estimations.

A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,97% à 12'274,04 points, proche de son plus haut du jour, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,29% à 1941,96 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 1,06% à 15'694.10 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 28 gagnaient du terrain et deux seulement en cédaient.

Sonova (+4,9%) poursuivait la course en tête, après l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions sur trois ans doté de 1,5 milliard de francs suisses. Le précédent vient d'être bouclé et a permis au groupe de Stäfa d'acquérir environ 2 millions d'actions propres pour un montant de 699,3 millions.

En deuxième position, Swatch (+3,6) a annoncé lundi soir le départ à la retraite de Mougahed Darwish, membre de la direction générale depuis 2005. Son poste au sein de la direction générale du groupe ne sera pas repourvu.

Son concurrent genevois Richemont ferraillait avec Alcon (+3,2% chacun) pour la troisième marche du podium provisoire.

Adecco (+2,2%) a confirmé ses objectifs financiers à moyen terme en préambule de sa journée des investisseurs.

Nestlé (+0,6%) a engagé des négociations exclusives pour vendre sa marque de purées Mousline au fonds d'investissement français FnB, spécialisé dans l'agroalimentaire, une cession qui devrait rester "sans aucune conséquence sur l'emploi".

Les mastodontes pharmaceutiques Novartis (+0,5%) et Roche (+0,1%) freinaient la progression du marché. Le patron du second, Severin Schwan, a soutenu dans les colonnes du Tages-Anzeiger qu'il accepterait volontiers un mandat tel celui qu'il s'apprête à abandonner auprès de Credit Suisse (+0,5%).

Kühne+Nagel (-1,8%) tenait toujours la lanterne rouge derrière Vifor (-0,5%), après la dégradation de sa recommandation à "hold", après "buy", par Deutsche Bank, qui a également sensiblement raboté son objectif de cours.

Sur le marché élargi, l'organisateur de foires et salons MCH (+3,1%) a repris du poil de la bête en 2021, mais n'a pas réussi à s'extraire des chiffres rouges. Les actionnaires ont été priés de se passer une nouvelle fois de dividende.

Pierer Mobility (+0,4%) a vu son bénéfice net plus que doubler l'année dernière, à la faveur d'une solide progression d'activité, et a confirmé ses objectifs annuels.

Peach Property (+1,4%) a vu son bénéfice net bondir de près de 60% à 201,2 millions de francs suisses l'année dernière, et proposera un dividende en légère hausse.

buc/ck