Bourse Zurich: premiers échanges mitigés, en attendant le livre beige

Zurich (awp) - La Bourse suisse tergiversait dans les premiers échanges mercredi, après avoir clôturé la veille dans le rouge. Les indices new-yorkais avaient aussi marqué une pause mardi, dans le sillage d'un gros ratage de Goldman Sachs. Le géant bancaire a vu son bénéfice en 2022 amputé de deux bons tiers sur un an, grevé entre autres par la constitution d'importantes provisions pour créances douteuses. Morgan Stanley par contre a mieux résisté, soutenue par la gestion d'actifs.

La Banque du Japon a reporté aux calendes grecques un nouvel assouplissement de sa politique monétaire, pourtant très attendu. "Cette temporisation ou remise à plat (...) ne constitue pas tant une surprise, vu les récentes évolutions du yen, souligne Michael Hewson, de CMC Markets UK.

Les détenteurs de capitaux ont toutefois déjà les yeux tournés vers l'Ouest. La Réserve fédérale (Fed) outre-Atlantique doit en effet publier en début d'après-midi son traditionnel livre beige évaluant l'état de l'économie au pays de l'oncle Sam. La publication sert de base de travail aux réunions du principal comité de politique monétaire du garant de la stabilité des prix, rappelle John Plassard, de Mirabaud Banque.

Sur le front des résultats d'entreprises, le troisième trimestre décalé de Richemont s'est avéré moins porteur qu'escompté. Barry Callebaut et Tornos ont aussi déçu avec leurs chiffre d'affaires annuels.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,01% à 11'403,78 points et le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,28% à 1772,15 points. Le Swiss Performance Index (SPI) par contre égarait 0,02% à 14'636,56 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 22 progressaient et huit reculaient.

Le gestionnaire de marques de luxe Richemont (+1,5%) faisait fi de sa contreperformance en Chine sur les trois derniers mois de l'an dernier. Le spécialiste genevois de l'ostentatoire se positionnait ainsi en seconde position, derrière le spécialiste des pompes à vide VAT. Plus exposé à l'Empire du Milieu, son concurrent biennois Swatch (-0,9%) prenait par contre la lanterne rouge provisoire.

Les poids lourds pesaient sur l'ambiance. Le bon Roche et le paquebot Nestlé perdaient 0,5% chacun, quand Novartis cédait 0,6%.

Sur le marché élargi, le transformateur chocolatier Barry Callebaut (-0,3%) a vu ses volumes de ventes fondre de manière plus marquée qu'escompté l'an dernier.

