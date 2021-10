Bourse Zurich: près de l'équilibre pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Le SMI, qui avait entamé la journée avec une chute qui l'a amené à son plus bas du jour sous les 11'700 points, s'est redressé par la suite. L'indice a même fait une petite excursion dans le vert en milieu d'après-midi après l'emploi aux Etats-Unis, avant de repartir vers le sud et de terminer juste dans le vert, soutenu par les bancaires et Roche.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, après la publication des chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, ressortis bien en-dessous des attentes, sans toutefois remettre en cause la réduction du soutien des banques centrales.

"Si les chiffres du jour sont en-dessous des attentes, ils ne sont pas à même de remettre en cause l'annonce du 'tapering' (baisse des rachats d'actifs) en novembre" par la Réserve fédérale américaine (Fed), a estimé John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud. Notamment parce que ces données reflètent la situation en début de mois, soit au moment du pic lié au variant Delta, les données ayant été recueillies au cours de la semaine du 12 septembre.

De plus, le taux de chômage a reculé de 0,4 point à 4,8%, celui-ci prenant en compte les créations d'emplois du mois d'août qui ont été révisées à la hausse.

Le SMI a terminé sur un gain minime de 0,01% à 11'764,99 points, avec un plus bas à 11'690,55 points et un plus haut à 11'770,15 points. Le SLI a cédé 0,18% à 1898,32 points et le SPI 0,08% à 15'131,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Sonova (-3,0%) a terminé lanterne rouge, derrière AMS (-1,8%) et Partners Group (1,6%).

Givaudan (-1,3%) qui publie ses ventes sur neuf mois mardi prochain, a également nettement fléchi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de francs suisses, avec une solide croissance au 3e trimestre.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,2%) et Novartis (-0,3%) ont cédé du terrain, alors que Roche (+1,2%) en a gagné, prenant la deuxième place du podium du jour.

UBS a abaissé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "buy". Le relèvement des pronostics, que l'analyste avait jugé possible, lui semble désormais improbable. Aux Etats-Unis, les tendances concernant le médicament pour le coeur Entresto semblent bonnes. D'autres domaines, comme l'oncologie subissent des vents contraires. Il ne serait pas surprenant que les prévisions en matière de ventes et de résultat d'exploitation restent inchangées.

Jeudi soir, Fitch avait confirmé la note de crédit "A-" d'ABB (-0,7%) et maintenu la perspective à "stable". Cette confirmation reflète la solide profitabilité opérationnelle du groupe a précisé l'agende de notation.

Au lendemain de la confirmation de ses objectifs financiers malgré la hausse des prix des matière premières, Sika (-1,1%) a également perdu du terrain. Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours et confirmé "buy", en raison notamment de bonnes perspectives de croissance. Au 3ème trimestre, la pression sur la marge exercée par la hausse des prix des matières premières devrait avoir atteint son plus haut, a estimé l'analyste.

UBS (+1,3%) a pris la première place du podium, suivi par Roche et Credit Suisse (chacun +1,2%) et Zurich Insurance (+0,6%).

Citigroup a réduit marginalement l'objectif de cours de l'action Credit Suisse et confirmé "buy".

Julius Bär (+0,5%) a aussi gagné du terrain.

Au niveau du marché élargi, Zur Rose (-6,2%) a fortement reculé après que Berenberg a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" tout en maintenant l'objectif de cours. L'analyste a mis en avant la forte hausse du cours ces 12 derniers mois pour expliquer sa décision. Le cours actuel reflète les bonnes perspectives à long terme avec notamment le lancement des ordonnances électroniques en Allemagne.

Zehnder (-1,7%) a pris le contrôle du français Caladair, s'emparant d'une participation de 75% dans l'entreprise de ventilation. L'acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, permet au groupe argovien de se renforcer dans un domaine d'importance pour les immeubles commerciaux et les bâtiments résidentiels.

Kudelski (-0,5) a annoncé jeudi soir la signature d'un accord de licence de technologie et de propriété intellectuelle avec Adidas. Il permet au fabricant allemand de vêtements et d'équipements sportifs d'accéder aux technologies du spécialiste vaudois du cryptage de données notamment dans le domaine de la diffusion de vidéos (streaming). Aucun détail financier n'a été dévoilé.

rp/al