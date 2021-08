Bourse Zurich: prête à rebondir sur fond de données américaines positives

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait rebondir mercredi après une clôture en petite baisse la veille. Les données outre-Atlantique étaient favorables, les principaux indices américains ayant terminé dans le vert mardi, le S&P 500 marquant même un plus haut historique. En Suisse, la saison des résultats d'entreprises marquait une pause avant de reprendre jeudi.

Les marchés américains se sont inscrits en croissance mardi, portés par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, alors qu'en Chine, les inquiétudes sur la régulation du secteur technologique ont pesé. ont noté les analystes de Credit Suisse dans un commentaire. Les secteurs ciblés par les nouvelles réglementations, soit les média, la vente en ligne ou l'éducation, devraient rester volatile à court terme en raison des incertitudes planant actuellement.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l'activité dans les services a rebondi en Chine en juillet. On attendait encore les statistiques d'hébergement en juin et les résultats du sondage conjoncturel KOF en juillet en matinée. Les investisseurs d'intéresseront également dans l'après-midi aux créations d'emplois dans le secteur privé et à l'activité dans les services en juillet aux Etats-Unis.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,26% à 12'194,28 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointaient dans le vert.

Novartis (+0,4%) a annoncé un accord de distribution exclusive portant sur le marché coréen, s'alliant avec un acteur local, Yuyu Pharma. Le concurrent Roche (+0,4%) et le troisième poids lourd Nestlé (+0,2%) soutenaient aussi l'indice.

Les bancaires UBS (+0,3%) et Credit Suisse (+0,2%) étaient dans la tendance.

Swisscom (+0,1%) avançait légèrement, en amont de la publication de ses résultats au deuxième trimestre jeudi.

Sur le marché élargi, GAM (+1,4%), Valiant et LM Group (pas de cours avant-Bourse) ont publié leurs résultats semestriels. Pour le gestionnaire d'actifs, la perte nette a été fortement réduite à 2,7 millions de francs suisses contre -390 millions lors de la première moitié de 2020.

