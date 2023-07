Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note proche de l'équilibre mardi. Après une petite alerte en tout début de séance, le SMI s'est vite redressé et s'est mis à évoluer plus ou moins latéralement dans le vert reperdant son élan sur la fin et terminant quasi à l'équilibre.

La journée a été relativement calme en raison de la journée fériée aux Etats-Unis, a commenté Craig Erlam, d'Oanda. Les intervenants ont déjà les yeux tournés vers vendredi avec la publication des statistiques officielles de l'emploi américain. L'expert relève en outre que la journée n'a pas été inintéressante, la Banque centrale d'Australie ayant décidé de ne pas augmenter ses taux.

En Suisse, les prix des maisons et appartements sont restés quasiment stables en juin. Les loyers ont quant à eux essuyé un léger repli, mais l'accalmie ne devrait être que temporaire, selon le Swiss Real Estate Offer Index.

Pour les maisons individuelles, les prix proposés dans les annonces immobilières ont progressé de 0,3% sur un mois, tandis qu'un recul de 0,4% a été calculé pour les appartements, selon les spécialistes de l'immobilier Immoscout et Cifi.

L'augmentation des taux d'intérêt a fait progresser les coûts de financement pour les biens immobiliers, ce qui freine la hausse des prix. Il y a un an, les taux de croissance étaient en effet beaucoup plus importants, aux alentours de 8%.

Le SMI a terminé en recul minime de 0,02% à 11'217,34 points, avec un plus bas à 11'208,28 et un plus haut à 11'261,31. Le SLI a gagné 0,10% à 1759,67 points et le SPI a cédé marginalement 0,02% à 14'782,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont reculé et 21 progressé.

L'horloger biennois Swatch (+3,2%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par la volatile AMS Osram (+2,9%) et Kühne+Nagel (+1,8%).

Concurrent genevois de Swatch, Richemont (+0,1%) est resté dans le bas du tableau des gagnants. Divers analystes ont jugé injustifié le retard accumulé par la porteur du biennois face à la nominative du genevois depuis le début de l'année. La première a grignoté un petit 2% alors que la seconde a gagné un bon 25%.

Les deux poids lourds pharma Roche (+0,5%) et Novartis (+0,3%) ont soutenu l'indice.

Nestlé (-0,8%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Bernstein qui a confirmé "market perform". Selon l'analyste, les investisseurs pourraient être déçus par l'évolution des volumes au 2ème trimestre, notamment à cause d'une tendance au déstockage chez les détaillants. Les perspectives de croissance dévoilées par la timonerie du paquebot alimentaire seront observées de près et l'expert n'exclut pas que le meilleur en la matière appartienne déjà au passé.

Holcim (-2,3%) a fini lanterne rouge. Le bon Schindler (-1,3%) et Swiss Re (-1,1%) complètent le trio des plus gros perdants.

Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours d'UBS (-0,3%) et confirmé "buy". D'après l'analyste, la reprise de Credit Suisse s'accompagne de coûts de restructuration considérables, de départs de clients et de risques politiques. Toutefois, le groupe est bien positionné pour mener rapidement la restructuration et minimiser les risques.

Sur le marché élargi, le spécialiste de l'opercule en alu Dätwyler (+2,5%) ne s'inquiète pas outre-mesure d'une potentielle interdiction dans l'Union européenne des dosettes de café en aluminium. "Nous nous tenons au courant des réflexions politiques et sommes prêts à tester des matériaux alternatifs pour nos produits", assure le directeur général Dirk Lambrecht dans les colonnes de Finanz und Wirtschaft.

Dufry (+2,0%) a signé une concession de dix ans pour une boutique à l'aéroport de Vitoria au Brésil. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Le bâlois gardera par ailleurs ses magasins sur plusieurs aéroports en Espagne. Pour conserver sa présence, le groupe devra verser la première année du contrat 185 millions d'euros à l'exploitant aéroportuaire Aena.

Burckhardt Compression (-2,1% ou -11 francs suisses) était traité hors dividende de 12 francs suisses.

Le distributeur de matériel informatique et de logiciels Also (-1,3%) ne renouvèlera pas en 2024 les contrats de location d'un de ses centres de distribution ainsi que des bureaux basés en Allemagne. Les détails financiers de cette réorganisation n'ont pas été précisés.

La société immobilière Varia US Properties (inchangé) a cédé entre avril et fin juin huit propriétés pour un montant total de 200 millions de dollars (près de 180 millions de francs suisses), représentant un rendement brut moyen de 20,2%.

rp/rq