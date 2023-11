Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers une ouverture légèrement favorable, poursuivant sur la bonne tendance à la clôture de la veille. Au Proche-Orient, la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis jeudi pour un septième jour, afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages.

Les indices américains ont terminé sans tendance mercredi soir, malgré un léger relèvement des perspectives de croissance américaine qui pourrait inciter la banque centrale US à serrer la vis. Les investisseurs semblent peu à peu intérioriser que la Réserve fédérale américaine (Fed) va retenir un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie, note John Plassard de Mirabaud Banque. Le Livre beige publié par la Fed indique par ailleurs que l'activité économique commence à ralentir.

Les données macroéconomiques en provenance d'Asie sont contrastées. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en novembre pour le deuxième mois consécutif. Au Japon, la production industrielle a augmenté plus qu'attendu en octobre, soutenue notamment par un meilleur approvisionnement.

Les marchés se focaliseront ce jeudi sur les ventes au détail d'octobre en Allemagne, l'inflation de novembre en zone euro et, plus tard, sur l'inflation américaine.

A 8h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,17% à 10'821,23 points, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. A l'exception d'Idorsia (-0,1%), Straumann (-0,2%) et Julius Bär (-0,4%), toutes les valeurs vedettes se paraient de vert.

ABB gonflait de 1,4%. Le géant zurichois de l'automation et de l'électrotechnique a ajusté ses objectifs à l'occasion de sa journée des investisseurs à Frosinone, en Italie. Le groupe s'attend notamment à une marge opérationnelle Ebita entre 16 et 19% et une progression des ventes à long terme sur une base comparable entre 5 et 7%. La croissance externe devrait se situer entre 1 et 2%.

VAT (+2,1%) a mis un terme aux mesures de chômage partiel sur deux sites de production de Haag, grâce à la reprise de la demande sur ses deux sites de Haag, dans le canton de Saint-Gall. La réduction de l'horaire de travail avait été introduite en juin dernier.

Sonova (+0,8%) profitait d'une recommandation d'achat de JP Morgan. Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche grappillaient 0,1%.

Sur le marché élargi, le groupe de médias TX Group (non référencé) a fixé des objectifs de rentabilité pour ses trois unités d'affaires soit d'ici 2026. Pour les médias gratuits (20 Minuten), la marge d'exploitation (Ebit) ajustée est attendue entre 14 et 16%, contre 8 et 10% pour les médias payants (Tamedia) et 18 à 22% pour Goldbach (publicité en extérieur).

L'éditeur et imprimeur Orell Füssli (pas de cours) a vu ses activités s'étoffer au deuxième semestre, le poussant à relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le laboratoire genevois Obseva (non référencé) a déposé une demande de moratoire financier auprès des autorités genevoises, afin de se concentrer sur ses activités opérationnelles.

Le spécialiste tessinois des appareils orthopédique Medacta (pas de cours) a augmenté sensiblement ses capacités de production. L'agrandissement d'une installation à Rancate et celle déjà active à Castel San Pietro vont permettre de doubler les capacités.

