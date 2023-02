Bourse Zurich: prudence à nouveau de mise, le SMI soutenu par les pharma

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée mardi. Le SMI a dans un premier temps plongé sous la barre des 11'200 points, inscrivant son plus bas du jour sur le coup des 10 heures. Il est ensuite remonté rapidement et a évolué latéralement autour de son niveau d'ouverture, se rapprochant en de l'équilibre en fin d'après-midi et terminant de peu en vert, soutenu par ses deux poids lourds pharma.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée. Les investisseurs étaient refroidis par des résultats décevants dans le secteur de la distribution et par les tensions géopolitiques.

La semaine sera chargée en nouvelles macro-économiques avec le compte-rendu (les "minutes") de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et la deuxième estimation de la croissance du PIB au dernier trimestre jeudi.

Les marchés guetteront surtout, vendredi, l'indice PCE d'inflation --la mesure de l'évolution des prix la plus suivie par la Fed--, ainsi que les dépenses de consommation des Américains.

"C'est l'indice préféré de la Fed pour jauger l'inflation et il est certain qu'il aura un impact sur le marché", a prévenu Patrick O'Hare de Briefing.com.

En Suisse, le commerce extérieur a continué sa progression en janvier, autant au niveau des exportations que des importations grâce notamment à la demande soutenue en produits pharmaceutiques. Les envois vers l'étranger se sont accrues de 2,2% à près de 22,6 milliards de francs suisses, présentant une décélération par rapport aux 8,6% de croissance enregistrée en décembre.

Le SMI a fini en hausse de 0,14% à 11'282,16 points, avec un plus haut à 11'292,72 et un plus bas à 11'164,10. Le SLI a reculé de 0,22% à 1780,79 points et le SPI a grignoté 0,03% à 14'504,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Temenos (+5,5%) précède Novartis (+1,1%) et Swiss Life (+0,9%) sur le podium du jour.

Au lendemain de la présentation de ses résultats détaillés, le concepteur de logiciels bancaires a annoncé de nouveaux objectifs dans le cadre de sa journée des investisseurs. Il vise un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 milliard de dollars.

Roche (+0,7%) et Nestlé (+0,1%) ont également gagné du terrain.

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". Les résultats pour l'exercice 2022 ont montré un ralentissement de la croissance ralentie au dernier partiel, a relevé l'analyste, qui note toutefois que la rentabilité s'est améliorée au deuxième semestre et juge les perspectives positives.

Longtemps dans le rouge, Richemont (+0,6%) a finalement profité de l'évolution positive des exportations horlogères en janvier, en hausse de 8,6% à 1,86 milliard de francs suisses, alors que Swatch (-0,4%) est lui resté sous l'équilibre.

Credit Suisse (-4,1% à 2,657 francs suisses, nouveau plus bas historique à 2,522 francs suisses) a fini lanterne rouge, derrière Adecco et AMS Osram (chacun -2,0%).

La Finma examinerait des propos tenus par le président de la banque aux deux voiles. Elle s'intéresserait aux affirmations d'Axel Lehmann sur les reflux de liquidités de la banque, qui a subi un hémorragie de capitaux en fin d'année dernière. Elle chercherait à savoir dans quelle mesure M. Lehmann et d'autres cadres dirigeants de l'établissement en difficultés savaient que les clients de la banque continuaient à retirer leur argent, alors que le président avait publiquement affirmé que les reflux s'étaient taris, a rapporté Reuters en se basant sur deux sources anonymes. Finma et Credit Suisse ont refusé de commenter.

Julius Bär (-0,8%) a également perdu du terrain, alors qu'UBS (+0,1%) s'est hissé dans le vert sur la fin.

Le fabricant d'implants dentaires Straumann (-1,8%) a dégagé un résultat net en hausse de 9,0% à 435 millions de francs suisses l'année dernière, malgré une légère érosion de sa rentabilité opérationnelle. Les actionnaires se verront proposer une rémunération à nouveau relevée à 0,80 franc par action contre 0,68 franc un an auparavant.

Schindler (-0,8%) publie ses résultats mercredi et les analystes tablent sur un bénéfice net de 649 millions de francs suisses.

Au niveau du marché élargi, Oerlikon (-3,9%) a présenté un bénéfice net 2022 en baisse de 44,9% à 93 millions de francs suisses. Le dividende restera stable à 35 centimes par action.

La société immobilière PSP (-4,1%) a vu son bénéfice net reculer de 44,5% à 329,96 millions de francs suisses l'an dernier. Un dividende en hausse de 1,2% à 3,80 francs suisses sera proposé aux actionnaires.

CPH (+4,0%) a renoué avec les chiffres noirs en 2022. Le bénéfice net s'est hissé à 101,0 millions de francs suisses, contre une perte de 151,4 millions essuyée un an plus tôt. Le dividende sera revu en forte hausse, promet le groupe.

