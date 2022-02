Bourse Zurich: prudence avant les chiffres américains

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait dans le rouge jeudi en fin de matinée, plombée notamment par la contre-performance annuelle de Credit Suisse. Les participants au marché se montraient attentistes en amont de la publication des chiffes de l'inflation aux Etats-Unis.

La Maison Blanche a déjà prévenu que l'inflation a probablement continué à accélérer en janvier, après une augmentation des prix à la consommation de 7% en 2021, du jamais vu en près de quatre décennies.

Il est possible de "parier sur une première hausse de taux plus agressive de la part de la Fed si l'inflation devient encore plus incontrôlable", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En Suisse, l'indice des prix à la consommation du mois dernier sera dévoilé vendredi.

A 10h58, le Swiss Market Index (SMI) se délestait de 0,33% à 12'327,60 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,44% à 1969,66 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,31% à 15'569,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 avançaient et 20 reculaient.

Credit Suisse ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, plongeant de 4,6%, après une année 2021 à jeter aux oubliettes tout comme le dernier trimestre 2021. L'année 2022 risque d'être encore difficile pour l'institution de la Paradeplatz.

Zurich Insurance (-1,8%) a beau avoir rendu une bonne copie en 2021, celle-ci relevait peu de surprises.

Nestlé pesait sur l'indice (-1,1%). Son concurrent Unilever a publié des recettes en hausse mais s'est inquiété de l'inflation.

Sika (-0,6%) a renforcé ses activités en Tanzanie et en Côte d'Ivoire.

A l'autre bout du tableau se trouvaient Temenos (+2,2%), Adecco (+0,9%) et Novartis (+0,7%). Le géant bâlois a déposé auprès du gendarme sanitaire des Etats-Unis une demande d'homologation d'urgence pour l'ensovibep dans l'indication contre le Covid-19, un traitement développé par son partenaire Molecular Partners. Roche avançait de 0,3%.

Sur le marché élargi, Leonteq décollait de 4%. Le fournisseur de produits structurés a presque quadruplé son bénéfice net l'an dernier et fixé une nouvelle stratégie sur cinq ans.

La Banque cantonale de Glaris (GLKB) (+0,4%) a vu une amélioration sur le front de ses recettes l'an dernier. Le dividende reste stable.

Dufry (+1%) a renouvelé son contrat avec l'aéroport de Recife au Brésil pour huit ans.

Softwareone (-1%) a procédé à une nouvelle acquisition, en Allemagne cette fois.

ck/al/rq