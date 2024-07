Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait sur la voie de la prudence mercredi à l'approche de la mi-journée. L'agenda politique européen, avec des scrutins attendus cette semaine au Royaume-Uni et en France, semble figer les investisseurs.

"Bien que les regards restent fixés sur l'évolution de la situation politique en France et au Royaume-Uni cette semaine, les courtiers et les analystes étaient satisfaits de constater un changement positif sur le front monétaire", a expliqué Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades. Mardi, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), a salué les progrès au sujet du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ressuscitant l'espoir d'une baisse prochaine des taux.

"Toutefois, les investisseurs ne sont pas pour autant sortis d'affaires avec une volatilité toujours élevée escomptée pour le reste de la semaine, où se profile la publication de données macro-économiques importantes", a poursuivi M. Veyret.

En Chine, l'activité dans les services était une nouvelle fois dans le vert en juin, mais à un rythme d'expansion moins élevé, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI). En France, l'activité du secteur privé a de son côté enregistré "une légère contraction" en juin, selon l'indice PMI composite de l'activité globale.

En Suisse, le volume du marché hypothécaire a augmenté de 29 milliards de francs suisses à un total de 1239 milliards l'année dernière, soit une progression de 2,4% au regard de 2022. La croissance, la plus faible depuis une décennie, s'est révélée nettement inférieure à la moyenne de 3,1% enregistrée au cours des dix dernières années, selon une étude de Moneypark.

Aux Etats-Unis, les créations d'emplois dans le secteur privé en juin, la balance commerciale en mai et l'indice d'activité dans les services en juin sont au programme. La Réserve fédérale (Fed) publiera également les Minutes de sa dernière réunion de politique monétaire dans la soirée.

A 11h00, le SMI reculait de 0,06% à 12'003,81 points, le SLI gagnait 0,16% à 1948,46 points et le SPI prenait 0,1% à 15'971,46 points. Sur les trente valeurs vedettes, dix-neuf progressaient, huit reculaient et trois (Givaudan, Richemont et Sonova) étaient stables.

Le secteur de l'assurance subissait les plus lourdes pertes, Swiss Life (-1,6%), Swiss Re (-1,3%) et Zurich (-1,2%) arrivant tout en bas du classement. L'intensité de l'ouragan Béryl, qui s'apprête à toucher la Jamaïque puis les îles Caïmans, après avoir causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes, inquiétait visiblement les détenteurs de capitaux.

Les trois poids lourds Roche (bon de jouissance: -0,4%, porteur: -0,6%), Novartis (-0,5%) et Nestlé (-0,1%) tiraient également les indices vers le bas.

A l'opposé du tableau, le podium provisoire rassemblait Lonza (+2,8%), Lindt (+1,9%) et Straumann à égalité avec SGS (chacun +1,6%). ABB (+0,6%) était également recherché, porté par un relèvement d'objectif de cours par Kepler Cheuvreux.

Holcim (+0,3%) a annoncé la fermeture du site de production historique à Holderbank dès 2026. Le transfert des activités à Zoug marque la fin de la présence de Holcim dans la commune argovienne, là où l'entreprise est née il y a 114 ans et dont elle avait à l'origine pris le nom.

VAT Group (+0,3%) réagissait mollement au réhaussement de l'objectif de cours de Jefferies à 700 francs suisses, après 625 francs suisses, confirmant sa recommandation d'achat.

Alcon (+0,7%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours décidé par Berenberg. L'analyste s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires au second semestre dépasse les prévisions actuelles de 7 à 9%.

Hors SMI, le chauffagiste et climatiseur argovien Zehnder Group (+2,8%) étend sa couverture géographique à la péninsule ibérique avec le rachat pour quelque 86 millions d'euros (83 millions de francs suisses) de son concurrent espagnol Siber.

