Bourse Zurich: prudence en attendant la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs faisant preuve de prudence en attendant la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS). Wall Street a pourtant terminé en très forte hausse hier soir après la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever son taux directeur de 75 points de base pour la première fois depuis 1994.

La journée sera placée sous le signe des banques centrales, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre étant attendue pour cet après-midi.

Outre la hausse des taux directeurs de la Fed et le fait qu'elle semble prendre la question de l'inflation à bras le corps, on relève un autre fait important, relève John Plassard, de Mirabaud Banque. Le resserrement quantitatif ("quantitative tightening") a en effet commencé hier, et dès lors la Fed cessera de réinjecter sur le marché le produit d'une première tranche de 15 milliards de dollars de bons du Trésor arrivant à échéance, une première depuis le lancement de son programme d'achat d'obligations aux premiers jours de la pandémie.

Sur le thème de l'inflation, le gouvernement Biden tente le tout pour le tout pour faire baisser les prix avant les élections de mi-mandat de novembre. Parmi les options envisagées figurerait la possibilité d'annuler une partie des droits de douane que l'ancien président Donald Trump a imposés aux produits chinois, dans l'espoir d'atténuer la hausse des prix la plus rapide depuis 40 ans.

Maintenant que la Fed met le pied sur l'accélérateur pour augmenter les taux plus rapidement, la BCE et les autres banques centrales doivent rattraper la Fed, souligne Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Sinon, le renforcement du dollar américain rendrait les importations des autres pays, en particulier les importations d'énergie et de matières premières, beaucoup plus chères qu'elles ne le sont déjà.

Au programme de l'après-midi figurent l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, qui pourraient animer la séance.

A 9h10, l'indice SMI cédait 0,57% à 10'772,31 points. Le SLI reculait de 0,88% à 1659,19 points et le SPI lâchait 0,52% à 13'798,03.

Sur les trente titres de l'indice SLI, seuls deux étaient dans le vert, contre 28 en terrain négatif.

Seuls gagnants, Swisscom et le poids lourd Nestlé prenaient 0,2% chacun. Novartis, troisième du classement, cédait 0,2%.

Roche lâchait 0,6%. Le laboratoire bâlois et son partenaire vaudois AC Immune ont reconnu jeudi l'échec d'un programme clinique dans le domaine de la prévention contre la maladie d'Alzheimer. Ce volet de recherche évaluant le potentiel du crénézumab contre une forme héréditaire de la maladie n'a pas livré de résultats statistiquement probants.

Richemont (-2,3%) tenait la lanterne rouge, derrière Swiss Re (-2,2%) et Temenos (1,9%). UBS a raboté l'objectif de cours de Swiss Re.

rq/jh/ol