Bourse Zurich: rebond à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse progressait dès les premiers échanges à la Bourse de Zurich mardi, rebondissant après une clôture dans le rouge vif lundi. UBS a finalement formé un pourvoi en cassation contre sa condamnation en France pour fraude fiscale. Plusieurs nouvelles animaient le marché élargi, en dépit des congés de fin d'année.

Les investisseurs ne veulent toutefois pas prendre de risques, souligne Raiffeisen dans un commentaire, au regard de la propagation du variant Omicron et de ses conséquences éventuelles sur l'économie mondiale.

En Suisse, les exportations ont repris l'ascenseur en novembre (+4,3% en chiffres réels), quand les importations ont progressé de 1,6% permettant à la balance commerciale helvétique de boucler sur un solide excédent de 4,2 milliards de francs suisses.

A 09h05, l'indice vedette SMI gagnait 0,67% à 12'674,00 points, après avoir terminé lundi soir en repli de 0,99%. Le SLI avançait de 0,76% à 2023,55 points et le SPI de 0,60% à 16'145,50 points. L'ensemble des valeurs vedettes affichait des progressions à l'exception de Vifor (-0,1%).

Le laboratoire saint-gallois a dévoilé des résultats d'études positifs pour son médicament Veltassa pour le traitement de troubles cardiaques. Les données complètes seront publiées au premier semestre 2022.

Richemont et Swatch profitaient visiblement des exportations horlogères de novembre en progression de presque 12% sur un an, le premier gagnant 2,1% et le second 1,8%.

Straumann (+1,8%) a vu Bernstein relever son objectif de cours à 2150 francs suisses, contre 1700 francs suisses précédemment.

UBS (+1,0%) a annoncé lundi soir faire recours après sa condamnation en France à un total de 1,8 milliard d'euros pour avoir démarché illégalement des contribuables en France, afin de les convaincre d'ouvrir des comptes non-déclarés en Suisse. La banque aux trois clés veut "évaluer le verdict de la Cour d'appel et déterminer les prochaines étapes, dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes". La Cour de cassation examine uniquement le respect des règles de droit et non le fond des litiges.

Julius Bär avançait de 1,6% et Credit Suisse de 0,9%.

Partners Group (+1,9%) a annoncé acquérir Atnorth, qui exploite des centres de données en Islande.

Les poids lourds Roche et Nestlé se tenaient dans un mouchoir de poche (+0,4% chacun). Sandoz, filiale de Novartis (+0,3%), a fait hier soir un nouveau pas vers la commercialisation d'un biosimilaire du médicament de Roche Herceptin aux Etats-Unis.

Sur le marché élargi, Basilea (+1,3%) a reçu un nouveau paiement d'étape de 10 millions de dollars de son partenaire Pfizer pour son antifongique Cresemba (isavuconazol) approuvé en Suisse.

DKSH (+1,0%) a repris une division de la société espagnole HTBA, active dans la fabrication et la commercialisation d'ingrédients alimentaires et pharmaceutiques, qui réalise 6 millions de francs suisses de ventes.

Stadler Rail (+1,0%) s'est emparé pour un montant non précisé de l'entreprise allemande BBR, spécialisée dans les installations de sécurité ferroviaire.

BKW (+0,9%) a acquis le zougois UMB, un fournisseur de services informatiques pour renforcer son développement numérique. L'entreprise emploie 500 personnes et génère un chiffre d'affaires de "quelques centaines de millions".

Allreal (+0,4%) et MAN Energy Solutions Schweiz ont prolongé de manière anticipée les contrats de location des bureaux et des surfaces commerciales d'Escher-Wyss-Areal à Zurich Ouest.

Zur Rose s'effondrait de 7,4% sur fond de nouvelles faisant état d'un report de l'ordonnance électronique en Allemagne.

ck/lk