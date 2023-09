Zurich (awp) - La Bourse suisse a rebondi mardi à l'ouverture, repassant la barre disputée depuis plusieurs semaines des 11'000 points. La clôture en bonne forme de Wall Street lundi soir fournissait l'impulsion, dans une journée pauvre en nouvelles. Les investisseurs rongent leur frein en attendant la publication des données sur l'inflation (CPI) en août aux Etats-Unis mercredi et les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Pour John Plassard de Mirabaud Banque, la prudence reste de mise "à la veille des chiffres de l'inflation américaine et à deux jours de la réunion de la BCE". Cette dernière est toujours face au dilemme de l'inflation versus le déclin de la croissance en zone euro, laissant les spécialistes partagés sur la décision qui sera prise, la moitié s'attendant au statu quo et l'autre à une dixième hausse consécutive, rappelle M. Plassard, citant une enquête de Bloomberg.

Vers 09h08 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI prenait 0,26% à 11'001,21 points, le SLI gagnait 0,26% à 1735,53 points et le SPI 0,18% à 14'486,7 points. Sur les trente valeurs vedettes, seulement six reculaient, tandis que 23 progressaient et une (Sika) était à l'équilibre.

Novartis (+0,8%) prenait la tête du classement provisoire, suivi par son ex-division Alcon (+0,8%). Straumann (+0,7%) complétait le podium, sans nouvelle particulière.

Les deux autres poids lourds de la cote Roche (+0,2%) et Nestlé (-0,1%) prenaient des directions opposées.

En queue de peloton, on retrouvait la volatile AMS Osram (-0,4%), Schindler et UBS (chacun -0,2%) et Swatch (-0,1%).

Sur le marché élargi, Calida (+0,2%) avançait après une annonce sur la revue de ses activités. Le fabricant de lingerie fait les frais d'un moral des consommateurs en berne et table sur une perte pour l'ensemble de l'année.

ol/jh