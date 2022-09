Bourse Zurich: rebond à l'ouverture, dans l'attente de l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi en terrain positif, après avoir bouclé jeudi en forte baisse, en attendant la publication de chiffres mensuels sur l'emploi américain, particulièrement scrutés.

Cet après-midi sera dévoilé le taux de chômage en août aux Etats-Unis. "L'espoir d'un affaiblissement des données du marché du travail américain a déjà permis à Wall Street d'inverser la tendance hier", ont mis en avant les analystes de CMC Markets. Des créations d'emploi entre zéro et 100'000 devraient dans tous les cas suffire pour une fin de semaine boursière dans le positif.

La solidité du marché du travail outre-Atlantique conforte - pour l'instant - la Réserve fédérale (Fed) dans sa volonté de remonter les taux, afin de lutter contre l'envolée des prix.

En Suisse, le marché du travail se montre aussi résistant. Le nombre de postes de travail occupés a connu une progression record au deuxième trimestre, tandis que les places vacantes ont presque doublé. Les perspectives demeurent au beau fixe.

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) rebondissait de 0,79% à 10'734,58 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,02% à 1639,99 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,71% à 13'839,44 points. A l'exception de Novartis (stable) et de Givaudan (-0,2%), les 30 principales valeurs de SIX se paraient de vert.

Goldman Sachs a abaissé sa recommandation pour Givaudan à "sell" contre "neutral" et sabré l'objectif de cours à 3100 (3500) francs suisses. L'analyste s'attend à voir la rentabilité du groupe souffrir de la hausse des coûts mais aussi du renforcement de la concurrence, avec la fusion de Firmenich et de DSM.

Novartis a livré vendredi le programme de ses présentations de deux prochains congrès. Les autres poids lourds Nestlé (+0,7%) et Roche (+0,4%) le devançaient nettement.

Temenos (+3,7%), Straumann (+3,1%) et Credit Suisse (+2,5%) faisaient la course en tête.

Le groupe d'inspection et de certification SGS (+1,1%) se renforce aux Etats-Unis, en rachetant Penumbra Security.

Du côté du marché élargi, Sulzer (+1,2%) a pris une participation d'envergure indéterminée et pour un montant non divulgué dans le jeune producteur néerlandais de biopolymères Cellicon.

Compagnie financière tradition (+1,0%) a fait état vendredi de revenus et de résultats en hausse sur les six premiers mois.

ck/jh/buc