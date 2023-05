Zurich (awp) - La Bourse suisse s'orientait vendredi vers une ouverture en terrain positif, après une clôture dans le rouge jeudi en pleine digestion des annonces de la Fed et de la BCE. Les craintes autour des banques américaines étaient réactivées de l'autre côté de l'Atlantique. En Suisse, la saison des résultats concernaient des entreprises de second ordre.

"Les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir, les investisseurs digérant les réunions de la Fed et de la BCE", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque. "La tendance a aussi été plombée par de nouvelles tensions sur le secteur bancaire américain. En effet, les actions de PacWest Bancorp et de Western Alliance Bancorp, ainsi que de plusieurs autres banques régionales, ont dérapé, des baisses qui reflètent le scepticisme quant à la solidité financière des prêteurs après l'effondrement de trois de leurs homologues plus importants depuis le mois de mars."

Entre l'institut de Washington et celui de Francfort, "il y a une divergence claire" entre le premier affaibli par la crise des banques régionales, et le second qui ne fait pas face à une même intensité de stress bancaire qu'aux Etats-Unis, "et qui pourrait continuer à se concentrer sur l'inflation pour prendre ses décisions", a ajouté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

L'activité dans les services en Chine est restée solide en avril, avec l'un des rythmes d'expansion les plus rapides depuis deux ans en raison de la reprise post-Covid, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit.

En Suisse, le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 2,0% en avril.

A 08h15, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'offrait 0,13% de hausse à 11'470,93 points, sur un front vert uni.

ABB et UBS menaient les échanges (+0,2%). Les autres valeurs évoluaient autour de 0,1%, à l'image des poids lourds Roche, Nestlé et Novartis. Credit Suisse avançait à la même allure.

Hors SMI, Burckhardt Compression (+1,3%) table sur un chiffre d'affaires meilleur qu'anticipé pour l'exercice 2022, clos fin mars.

Dufry (+1,2%) renforce sa structure financière grâce à l'obtention d'un nouveau crédit de 180 millions d'euros auprès de ses banques dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable (RCF).

PSP (+0,9%) a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Sur les trois premiers mois de 2023, les recettes locatives ont augmenté tandis que le taux de vacance s'est amélioré à 3,2% contre 3,5%.

Clariant grappillait 0,1%. Le chimiste de Muttenz a vu ses ventes reculer de janvier à mars, pesant sur la rentabilité. Il confirme ses objectifs pour l'année en cours.

A propos de l'offre de rachat de GAM (-0,01%) par son concurrent britannique Liontrust, les nouveaux actionnaires de référence Newgame et Bruellan la jugent sous-évaluée.

