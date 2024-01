Zurich (awp) - La Bourse suisse s'orientait mercredi vers une ouverture en terrain positif, après avoir fini en recul de plus de 1% mardi, sous les 11'200 points. La vigueur de Wall Street semblait redonner de l'allant aux investisseurs, avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 ainsi qu'après la publication des résultats de Netflix nettement au-dessus des attentes. La tentation de se 'retirer' des marchés avant la réunion de la BCE et la publication de la croissance américaine pourrait cependant devenir de plus en plus grande.", souligne John Plassard, de Mirabaud Banque.

La Banque du Canada annoncera les éventuels ajustements de son taux directeur cet après-midi. Plusieurs données sont attendues, notamment les indices PMI de janvier en Allemagne, Zone euro, Grande-Bretagne et aux États-Unis qui seront à l'honneur.

Les exportations japonaises ont nettement grimpé en décembre grâce notamment à une hausse des expéditions vers la Chine, une première depuis plus d'un an.

Vers 08h10, le préSMI concocté par Julius Bär avançait 0,25% à 11'177,19 points, sur un front dominé par le vert, à l'exception de Kühne+Nagel (-1,4%) et Logitech (-1,6%).

Le fabricant d'accessoires informatiques a sévèrement chuté en Bourse mardi suite à des ventes trimestrielles en baisse et des incertitudes persistantes quant au retour de la croissance. Le logisticien de Schindellegi a lui vu HSBC abaisser sa recommandation à "reduce", contre "hold" précédemment. L'objectif de cours a été ramené à 235 francs suisses (250 francs suisses).

A l'inverse, Richemont menait les échanges (+0,7%), tandis que son concurrent Swatch Group (-1,1%), buvait la tasse au lendemain de sa copie annuelle. Kepler Cheuvreux a abaissé la recommandation pour l'action au porteur Swatch à "hold", contre "buy" et sabré l'objectif de cours à 220 francs suisses, après 300 francs suisses. UBS, JPMorgan et Goldman Sachs ont aussi également réduit leur objectif de cours, mais maintenu la recommandation à "neutral", tandis que Deutsche Bank persiste à "hold" mais avec un objectif de cours là aussi raboté.

ABB (+0,4%) rachète des activités de navigation à l'américano-néerlandais DTN.

UBS (+0,4%) a effectué deux nouvelles nominations au sein de son comité de direction, dans la gestion d'actifs et la durabilité, suite au départ de Suni Harford à la retraite.

Les trois poids lourds restaient groupés, Nestlé, Novartis et la porteur Roche grappillant chacun 0,2%.

Hors SMI, Barry Callebaut (+2%) a vu son chiffres d'affaires gagner 6,1% à 2,24 milliards de francs suisses et ses volumes progresser timidement sur les trois premiers mois de son exercice décalé 2023/24.

En revanche, Rieter (-1,8%) a accusé l'an dernier un recul de ses revenus, ainsi et surtout qu'un tarissement de la demande pour ses produits.

