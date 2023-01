Bourse Zurich: rebond attendu à l'ouverture, avant le chômage américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vendredi vers un ouverture dans le vert, après avoir terminé nettement dans le rouge jeudi, dans le sillage des données américaines.

"Les principaux indices américains ont fini en baisse deux jours après la publication du procès-verbal de la Fed qui ne laisse aucun doute (espérons-le) sur les intentions de l'institution monétaire américaine, à la veille de la publication de chiffres de l'emploi américains cruciaux et après des statistiques de l'ADP 'trop bonnes'", a souligné John Plassard, de Mirabaud Banque dans un commentaire. En effet, les entreprises privées américaines ont créé 235'000 emplois en décembre, ce qui est bien supérieur aux prévisions du marché et aux chiffres de novembre.

Plusieurs données sont donc attendues outre-Atlantique, soit le taux de chômage en décembre et l'activité dans les services ISM pour décembre. De ce côté-ci de l'océan, seront scrutés la première estimation de l'inflation de décembre en zone euro, les commandes industrielles allemandes pour novembre et la consommation des ménages en novembre en France.

En Suisse, l'Office fédéral de la statistique (OFS) dévoilera les chiffres d'affaires du commerce de détail pour le mois de novembre.

A 08h08, le préSMI compilé par Julius Bär grappillait 0,42% à 11'104,02 points. Toutes les valeurs vedettes évoluaient en terrain positif, à l'exception de la lanterne rouge Novartis (-0,4%) et de Richemont (-0,3%).

Roche (+1,1%) a fait savoir que l'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé un statut d'examen prioritaire à l'anticorps glofitamab contre une forme particulièrement agressive du lymphome non hodgkinien, un type de cancer du sang.

L'autre poids lourd Nestlé montait de 0,8%. Morgan Stanley a relevé la recommandation pour l'action du géant veveysan à "overweight", contre "equal weight" précédemment.

Les bancaires Credit Suisse (+0,6%), UBS (+0,5%) et Julius Bär (+0,4%) se portaient bien. La banque aux deux voiles, qui a levé de nouveaux emprunts aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, a dû accepter un rendement avec une prime de risque nettement plus élevée que la note d'investissement (Investment Grade), selon divers articles de presse.

Sur le marché élargi, Swissquote Group Holding (+0,4%) a été sanctionné par SIX à hauteur de 75'000 francs suisses pour violation par négligence des prescriptions sur la publicité événementielle.

