Bourse Zurich: rebond attendu à l'ouverture dans le sillage des marchés US

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse mercredi, sur l'élan des places américaines qui ont clôturé en terrain positif mardi, dans un contexte de regain d'intérêt pour les actifs risqués. L'intensification de la politique zéro-Covid en Chine n'a pas semblé inquiéter les investisseurs outre mesure.

Les marchés américains ont bénéficié des déclarations encourageantes de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui poussent de plus en plus des investisseurs à penser que la pause des taux est pour bientôt, analyse John Plassard, de Mirabaud Banque. Aux Etats-Unis, les excellents résultats de Best Buy et d'Analog Devices ont en outre soutenu le sentiment général.

Au niveau macroéconomique, selon les dernières projections de l'OCDE, la hausse du PIB mondial devrait atteindre 3,1% cette année, soit à peine plus de la moitié des 5,9% réalisés l'an dernier. L'économie mondiale évitera donc une récession cette année et l'an prochain, et le taux de chômage ne montera pas en flèche, note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Mais la croissance sera "faible et lente" et l'inflation restera élevée, retient-elle.

Les valeurs énergétiques se sont par ailleurs bien comportées grâce à une reprise soutenue du pétrole brut.

A l'agenda de la journée figurent les indices des directeurs d'achats dans la zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que la confiance des consommateurs américains de l'université du Michigan et le procès-verbal de la réunion monétaire de la Fed.

En Suisse, la matinée a été marquée par un avertissement sur bénéfice de Credit Suisse.

A 8h11, le PreSMI calculé par la banque Julius Bär prenait 0,25% à 11'102,50 points. Sur les vingt valeurs de l'indice phare, une seule, Credit Suisse, était dans le rouge.

ABB (+0,4%) menait la course, mais pas très loin devant le peloton, les autres valeurs prenant entre 0,2 et 0,3%.

Seule ombre au tableau, Credit Suisse (-1,7%) détonait. Poursuivant sa réorganisation et faisant face à un environnement difficile, la banque se prépare à inscrire des chiffres rouges vifs en 2022. Le numéro deux bancaire helvétique anticipe une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses au quatrième trimestre. Tant l'unité de gestion de fortune, Wealth Management, que celle de la banque d'affaires, en restructuration, devraient boucler le dernier partiel sur un débours.

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis avançaient de 0,2% chacun.

Novartis et Medicines for Malaria Venture (MMV) vont lancer une étude de phase III pour une nouvelle combinaison de ganaplacide/luméfantrine en formulation de dispersion solide (SDF) pour adultes et enfants souffrant de paludisme aigu non compliqué.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (-3,3%) a abaissé ses prévisions pour l'exercice en cours, dans un contexte de détérioration des conditions macroéconomiques. L'entreprise grisonne constate en effet au quatrième trimestre un ralentissement des entrées de commandes plus marqué que ce qu'elle anticipait il y a seulement un mois.

Softwareone (+4,9%) a vu son chiffre d'affaires, tout comme sa rentabilité, progresser au troisième trimestre. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont confirmées et un programme de rachat d'actions sera lancé.

