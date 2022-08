Bourse Zurich: rebond dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la séance de mercredi dans le vert, reprenant des forces après avoir fini en net recul mardi. La saison des résultats alimentait les échanges, surtout sur le marché élargi.

"Les prix du pétrole brut ont chuté pour la deuxième journée consécutive", pointe CMC Markets dans un commentaire, alors que le niveau de la demande suscite des inquiétudes. "Un dollar fort met aussi la pression sur l'or noir et les métaux. Toutefois, un éventuel revirement de la Fed en matière de relèvement de taux pourrait inverser la tendance à la baisse des prix du pétrole".

Ce soir seront publiées les Minutes de la réunion monétaire de la Fed. Plus tôt dans la journée seront dévoilées les ventes au détail en juillet aux Etats-Unis.

A 9h12, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,08% à 11'139,82 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,14% à 1726,89 points et l'indice du marché élargi Swiss performance Index (SPI) 0,05% à 14'415,74 points. Parmi les 30 composantes de l'indice phare de la place zurichoise, 20 pointaient dans le vert et 10 dans le rouge.

Swiss Life était en tête (+1,8%), devant UBS (+1,3%) et Credit Suisse (+1%). L'assureur prévoyance a vu les revenus des commissions et prestations de service gagner 8,1% à 1,17 milliard, tandis que les fonds propres se sont évaporés de plus d'un tiers, à 10,09 milliards.

Credit Suisse va procéder à une augmentation du capital pour son fonds Real Estate Logisticsplus, destiné à amener un maximum de 108 millions de francs suisses dans les caisses.

Julius Bär grappillait 0,8%.

Les poids lourd alimentaire Nestlé (+0,3%) prenait de l'avance sur ses homologues pharmaceutiques, Novartis et Roche reculant de respectivement 0,2% et 0,7%.

Sonova était lanterne rouge (-3,1%) au lendemain de ses résultats semestriels.

Sur le marché élargi, Tecan s'envolait de 10,2%, après une solide croissance des recettes sur les six premiers mois de l'année. L'équipementier de laboratoires relève ses objectifs 2022.

Von Roll (+5,1%) a décroché une commande de 40 millions d'euros auprès du producteur de batteries français Automotive Cells Company (ACC).

Komax (-0,4%) a bénéficié d'une forte demande au cours des six premiers mois, dépassant les prévisions des analystes du consensus AWP.

Implenia (+2%) a plus que doublé son excédent opérationnel et triplé son bénéfice net au premier semestre.

Gurit (-0,2%) a dévoilé des ventes semestrielles en baisse mais un bénéfice net en hausse.

La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) prévoit de boucler l'exercice en cours sur un résultat moindre que le précédent (-0,6%).

