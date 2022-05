Bourse Zurich: rebond technique après plusieurs séances de pertes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain mardi, en rebond technique après plusieurs séances de baisse. Le SMI a repris du terrain malgré la persistance des inquiétudes liées à l'inflation, à l'éventualité d'une récession aux Etats-Unis, aux mesures de confinement en Chine et à la guerre en Ukraine. Il a réussi à repasser au-dessus des 11'600 points dans l'après-midi, mais a nettement perdu de l'élan sur la fin.

Selon des observateurs, on a assisté à un rebond technique après plusieurs séances de baisse, mais, pour le moment, ce n'est qu'un rebond technique et cela pourrait ne pas durer, ont-ils prévenu.

A New York, Wall Street voyait ses gains initiaux diminuer en matinée. La hausse est "essentiellement technique", a estimé Art Hogan, de National Securities. "On est dans un courant vendeur depuis cinq semaines consécutives et, au sein de ce cycle, on a parfois des rebonds. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui."

Selon l'analyste, le marché reste en position d'attente, avant la publication, mercredi, de l'indice des prix CPI pour avril aux Etats-Unis, dont les économistes attendent qu'il montre un léger ralentissement de l'inflation, à 8,1% sur un an contre 8,6% le mois précédent.

Jeudi viendra le PPI, l'indice des prix à la production, considéré comme un indicateur avancé et que les analystes voient décélérer nettement par rapport au mois précédent.

Le SMI a terminé en hausse de 0,85% à 11'541,72 points, avec un plus haut à 11'655,62 et un plus bas à 11'478,76 points en début de séance. Le SLI a gagné 0,94% à 1768,60 points et le SPI 0,74% à 14'800,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé, 6 reculé et Adecco a fini stable.

Alcon (-1,5%), qui va dévoiler ses résultats trimestriels en soirée, a terminé lanterne rouge derrière Temenos et Nestlé (chacun -0,4%) et Partners Group (-0,3%).

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,6%) et Roche (+1,8%) ont gagné plus ou moins nettement du terrain.

Le podium du jour se compose de Straumann (+3,6%), Geberit (+3,3%) et Swiss Re (+2,4%).

Stifel a abaissé l'objectif de cours de Geberit et confirmé "buy". L'analyste a actualisé ses prévisions pour tenir compte des excellents résultats trimestriels du spécialiste st-gallois de techniques sanitaires. Il a aussi salué l'augmentation de prix exceptionnelle annoncée de 7,5% à partir de juillet prochain.

Egalement recherché, Holcim (+2,2%) pourrait avoir trouvé un acheteur pour ses filiales indiennes, le conglomérat JSW aux mains de l'industriel indien Sajjan Jindal, qui aurait l'intention de présenter une offre de 7 milliards de dollars pour faire main basse sur ces activités selon le Financial Times. Kepler Cheuvreux a par ailleurs abaissé l'objectif de cours, tout en confirmant "buy".

Aux bancaires, UBS (+1,6%) a surperformé l'indice, Credit Suisse et Julius Bär (chacune -0,2%) ont cédé un peu de terrain.

HSBC a abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "hold". La prime de risque de la banque aux deux voiles a pris l'ascenseur, a résumé l'analyste qui a toutefois reconduit ses prévisions pour l'année prochaine et la suivante.

Dans le gros du peloton, Swiss Life (+1,0%) publie mercredi ses primes brutes au 1er trimestre et les analystes du consensus AWP les attendent à 6,96 milliards de francs suisses.

Zurich (+1,2%) fera de même, mais jeudi et les experts tablent sur des primes brutes de 11,6 milliards de dollars.

Ams Osram (+1,4%) a annoncé la cession au groupe hongkongais de sa subdivision Traxon Technologies. Ce dernier fournit notamment des solutions d'illumination dynamique de panneaux et façades. Le montant de la transaction n'est pas révélé et celle-ci reste subordonnée à la satisfaction des conditions d'usage.

Sur le marché élargi, Private Equity Holding (+1,8%) a vu son bénéfice net progresser de 3% à 85,1 millions d'euros sur l'exercice 2021/22, clos fin mars. Le total des placements et la valeur nette d'inventaire ont également augmenté.

Idorsia (+0,1%) a subi un échec dans le cadre d'une étude clinique intermédiaire sur son candidat ACT-539313, développé contre l'hyperphagie boulimique.

Swiss Steel (stable) a profité de la hausse des prix de l'acier et enregistré une forte hausse des recettes sur les trois premiers mois de l'année. La rentabilité a également été améliorée.

Zur Rose (-15,8%) a encore souffert des atermoiements autour de l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne.

Swissquote (+0,4% ou 40 centimes) et LLB (-3,0% ou 1,60 franc) étaient traités hors dividende de respectivement 2,20 et 2,30 francs suisses par action.

rp/lk