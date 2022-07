Bourse Zurich: rebond technique attendu à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse devrait ouvrir sur un rebond technique modéré ce jeudi. Mercredi, Wall Street a terminé en baisse, mais avait tout de même repris un peu d'altitude à la clôture par rapport au plus bas du jour, froissée par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis en juin.

L'indice des prix CPI a fait ressortir, en juin, une hausse de 9,1% sur un an, soit plus que les 8,8% attendus par les économistes. C'est le chiffre le plus élevé sur un an depuis novembre 1981.

Les banques centrales du monde entier adoptent des mesures de resserrement monétaire, à l'instar de la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande qui ont augmenté leur taux d'intérêt de 0,5 point de pourcentage mercredi, tandis que le Canada a procédé à une hausse de 1 point, constate Jeffrey Halley, de Oanda.

Toujours optimistes, les marchés américains semblent estimer que la Fed va relever ses taux et faire entrer les Etats-Unis en récession, mais que celle-ci sera de courte durée et que la Fed les réduira d'ici le second semestre 2023, commente-t-il encore.

L'indice des prix à la production aux Etats-Unis, qui doit être publié aujourd'hui, devrait se stabiliser un peu en dessous de la barre des 11%, un niveau élevé qui incitera également la Fed à agir, constate pour sa part Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

La saison des résultats a commencé et Swatch a publié ses résultats au premier semestre par surprise, à son habitude.

A 8h11, le PréSMI concocté par Julius Bär avançait de 0,09% à 10'914,32 points.

Parmi les vingt titres du SMI, 19 étaient dans le vert et un seul, Givaudan, perdait du terrain.

Richemont (+1,6%) venait en tête, tiré par son concurrent Swatch (+3,0%), qui ne fait pas partie du SMI mais a publié ses résultats semestriels.

Swatch Group a enregistré sur les six premiers mois de l'année un net ralentissement de sa croissance, handicapé notamment par un manque à gagner devisé à 400 millions de francs suisses attribué aux confinements en Chine. La direction a néanmoins confirmé viser une croissance d'au moins 10% en 2022, à taux de change constants. La rentabilité de son côté a poursuivi son rétablissement.

Credit Suisse prenait 0,2% alors qu'UBS était à l'équilibre. Du côté des poids lourds, Nestlé, Roche et Lonza prenaient chacun 0,04%.

Givaudan reculait de 1,2%. UBS a abaissé sa recommandation à "vendre".

Sur le marché élargi, Clariant perdait 1,9%. Pour ce titre aussi, UBS a ramené son rating à "vendre".

Schindler (-0,7%) souffrait également d'un abaissement d'objectif de cours de la banque aux trois clés.

Swiss Steel (pas de cours) a fait part jeudi de résultats du deuxième trimestre en hausse. L'aciériste a pu répercuter les hausses de prix sur ses clients et améliorer ses marges. La demande pourrait baisser au second semestre.

Perrot Duval (pas de cours) a bénéficié lors de son exercice décalé 2021/22, clos à fin avril, de la reprise du groupe Polystone pour plus que doubler son chiffre d'affaires. Les difficultés d'approvisionnement et leur impact sur les livraisons aux clients ont pesé sur le résultat.

rq/vj