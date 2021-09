Bourse Zurich: rebond vigoureux à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse se reprenait de belle manière mercredi à l'ouverture, n'effaçant toutefois qu'une partie des importantes pertes subies la veille. Le Swiss Market Index (SMI) avait repassé la barre de 11'600 points. Ce rebond intervient dans un contexte marqué par les incertitudes, notamment les prix de l'électricité et le spectre d'une fermeture partielle de l'administration américaine.

Après la chute des cours connue mardi, les ajustement dans les portefeuilles d'investissement devraient apporter un léger soutien, affirment les analystes de Raiffeisen. Les incertitudes autour d'un éventuel shutdown de l'administration américaine pèsent cependant sur l'humeur des marchés financiers.

Les investisseurs vont notamment se pencher ce mercredi sur les statistiques de l'immobilier américain pour le mois d'août. En Suisse, Credit Suisse et l'institut CFA vont publier dans la matinée leur indicateur sur la confiance des analystes financiers.

A 9h10, le SMI gagnait 0,99% à 11'601,25 points tandis que le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 0,94% à 1894,28 points. Le Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,86% à 14'985,60 points. Parmi les valeurs vedettes, seules AMS (-1,1%), le bon Schindler et Holcim (-0,2% tous deux) étaient dans le rouge.

En tête du classement, le fabricant d'aides auditives Sonova (+2,0%) a élargi son offre pour les personnes souffrant d'acouphènes. Logitech (+1,9%) talonnait le groupe zurichois.

Les analystes se sont montrés particulièrement actifs, ajustant la recommandation de plusieurs titres du SMI. JPMorgan prône désormais "overweight" pour Swisscom (+1,8%), le groupe de télécommunication ayant retrouvé le chemin de la croissance. Le dividende pourrait être relevé, affirme le géant bancaire américain.

UBS (+0,6%) semblait profiter d'un relèvement à "outperform", décidé par la Banque royale du Canada. Le numéro un bancaire helvétique dispose d'une bonne valorisation et son cours pourrait grimper pour différentes raisons, dont le positionnement stratégique qui promet des rendements élevés, selon l'établissement canadien. L'autre grande banque Credit Suisse prenait 0,2%.

Société Générale recommande désormais le titre Schindler à la vente. Le rapport risque-opportunités s'est détérioré, dans une contexte de stagnation sur le marché chinois et de pression sur les coûts.

Du côté des poids lourds, Novartis (+1,4%) a livré des données lors du congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie. Roche et Nestlé prenaient respectivement 0,9% et 1,3%.

Sur le marché élargi, le prix d'émission d'une action de Medmix, émanation de Sulzer (+1,4%) qui sera introduite en Bourse le 30 septembre, a été fixée à 45 francs suisses.

Le spécialiste yverdonnois des solutions de stockage Leclanché (+1,9%) est resté dans les chiffres rouges au premier semestre, malgré un rebond des recettes.

fr/vj