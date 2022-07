Bourse Zurich: regain d'optimisme avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait quelque couleurs mercredi en fin de matinée, après avoir longtemps orbité autour de son point de clôture mardi. La Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis tient ce jour une très attendue réunion, au terme de laquelle l'institut d'émission doit arrêter une nouvelle décision sur ses taux d'intérêt, relevés récemment pour juguler une inflation galopante.

"Les marchés parieront fortement sur un adoucissement de certains des propos de la Fed sur l'inflation. Ce sont ces mêmes marchés qui, tout récemment, évaluaient avec effroi un taux de 100 points de base aujourd'hui", tacle dans un commentaire matinal Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Dans l'actualité des entreprises, Credit Suisse retenait l'attention, avec une perte trimestrielle colossale, un nouveau changement de timonier et une nouvelle révision stratégique en profondeur.

A 11h09, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,10% à 11'113,16 points, après une incursion en territoire négatif. Le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 0,23% à 1700,20 points et le Swiss Performance Index (SPI) grignotait 0,06% à 14'368,04 points. Sur les trente plus grosses valorisations, douze reculaient, Lonza stagnait et les 17 autres progressaient.

Après avoir contre-intuitivement démarré la séance aux avant-postes, Credit Suisse (-1,1% à 5,10 francs suisses) avait rétrogradé en pénultième position. La banque aux deux voiles a accusé une nouvelle perte au deuxième trimestre, qui - à près de 1,6 milliards de francs suisses - s'est avérée six fois plus sévère qu'escompté. Thomas Gottstein remettra en août les rênes de l'établissement au responsable de la gestion d'actifs Ulrich Körner, qui mènera un examen stratégique approfondi.

Le numéro deux bancaire helvétique n'échappait à la lanterne rouge que grâce au numéro un, UBS abandonnant 2,1%. Julius Bär (-0,8%) n'échappait pas non plus à la lame de fonds.

Autre représentant de l'indice phare de la place zurichoise à avoir présenté une performance trimestrielle, Holcim (+4,5%, en tête) a agréablement surpris, tant en termes de recettes que de rentabilité.

Le navire amiral Nestlé soutenait l'ambiance, s'appréciant de 0,5%. Les poids lourds pharmaceutiques par contre faisaient grise mine. Le bon Roche cédait 0,2% et Novartis 0,4%.

Sur le marché élargi, le sous-traitant automobile Autoneum (+3,5%) a brossé des perspectives encourageantes pour la seconde moitié de l'année, après avoir limité les dégâts sur la première.

Le constructeur de machines de câblage Komax (+2,8%) a obtenu le feu vert pour l'intégration de Schleuniger, actuelle filiale de Metall Zug (+0,3%).

Le spécialiste de l'aération et de la climatisation des bâtiments Zehnder (+6,2%) a étoffé ses recettes sur les six premiers mois de l'année, mais la rentabilité à souffert du renchérissement et des difficultés de livraison.

Le laboratoire Obseva (-78% à 34 centimes) craint ouvertement pour sa survie, dans le sillage de soucis rédhibitoires rencontrés aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure d'homologation d'un traitement des règles abondantes associées à des fibromes utérins.

jh/rq