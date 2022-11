Bourse Zurich: regain de confiance, après une journée de craintes

Zurich (awp) - La Bourse suisse profitait d'un regain de confiance dans les premiers échanges jeudi, au lendemain d'une séance morose. La chute mardi soir d'un missile en Russie a fait craindre un débordement du conflit pour l'heure cantonné au territoire ukrainien. L'évolution de la politique monétaire au pays de l'oncle Sam taraude toujours les détenteurs de capitaux, relèvent des observateurs.

"Les ventes au détail meilleures qu'escompté n'ont pas eu l'heur de plaire aux investisseurs hier, car elles font enfler à nouveau les prévisions d'inflation", note Ipek Ozkardeskaya dans un commentaire matinal. L'analyste de Swissquote rappelle que la perspective du renchérissement laisse augurer une politique monétaire intransigeante de la Réserve fédérale (Fed) des Etat-Unis, qui à son tour fait présager une récession, sans espoir de renflouement par le garant de la stabilité monétaire.

"Aujourd'hui, nous prendrons connaissance de la dernière estimation d'octobre en zone euro et du Philly Fed de novembre", ajoute John Plassard, de Mirabaud Banque.

Dans l'intervalle, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontière (OFDF) a constaté un tassement des exportations comme des importations en octobre. La balance commerciale helvétique n'en a pas moins bouclé sur un excédent inédit en six mois.

L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a observé un ralentissement de la demande au troisième trimestre, mais reste sur une tendance positive sur neuf mois. L'emploi recensé selon les critères du Bureau international du travail (BIT) a progressé entre juillet et fin septembre.

A 09h10, le Swiss Market Index (SLI) s'appréciait de 0,26% à 10'965,23 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,40% à 1692,39 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,38% à 14'041,22 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 progressaient et six reculaient.

Le gruppetto ralentissait par contre sensiblement l'évolution d'ensemble, intégrant notamment les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche (-0,3 chacun).

La lanterne rouge échoyait toutefois au géant des soins oculaires Alcon (-2,2%), qui a saucissonné la présentation de ses résultats trimestriels entre mardi soir et mercredi après-midi. Le titre avait bouclé la séance de la veille sur de confortables gains de plus de 5%.

Le gestionnaire de marques de luxe Richemont (+0,8%) capitalisait sur la poursuite de l'essor des exportations horlogères le mois dernier, alors que l'horloger biennois Swatch (+0,3%) semblait pâtir de la préférence marquée pour les articles les plus onéreux.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,8% également) apportait un soutient bienvenu. L'impondérable AMS-Osram (+2,8%) caracolait en tête d'indice, sans indication particulière.

Sur le marché élargi, Baloise (+0,3%) a peu ou prou comblé les attentes des analystes sur neuf mois en 2022.

La société immobilière Varia US Properties s'appréciait de 0,8%, dans le sillage d'une amélioration de sa rentabilté sur neuf mois.

Montana Aerospace décollait même de 2,2%, porté par une commandes d'Airbus pour de gros composants.

Confronté à une enquête du Ministère public tessinois, LM Group (avant-dernier à -2,2%) veut revoir totalement le composition de son conseil d'administration et propose un nouveau directeur général (CEO). La constitution de provisions à hauteur de 34 millions a fait chuter le groupe dans le rouge sur neuf mois.

jh/rq