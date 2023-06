Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers une ouverture en petite baisse, dans le sillage d'une pause dans les hausses de taux d'intérêts aux Etats-Unis et dans l'attente d'une décision de politique monétaire sur le Vieux continent. Wall Street avait bouclé la séance de mercredi dans le flou, perturbé par un statu quo teinté de perspectives de nouvelles hausse du loyer de l'argent avant la fin de l'année brossées par la Réserve fédérale (Fed)

"Les investisseurs qui pariaient sur une baisse des taux lors des 6 prochains mois devront se raviser", résume John Plassard, de Mirabaud Banque.

L'agenda conjoncturel helvétique s'annonce fourni, entre les prix à la production et à l'importation en mai et les prévisions de croissance et d'inflation tant du Seco que du KOF.

A 08h11, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'érodait de 0,05% à 11'273,12 points, sur un large front rouge.

Logitech (+1,1%) et Novartis (+0,4%) faisaient figure de rescapés. Le mastodonte de la souris avait toutefois souffert la veille, dans le sillage du départ abrupte de son patron de longue date. Le géant pharmaceutique ne semblait pas faire l'objet d'une actualité particulière.

Le béhémoth des matériaux de construction Holcim (-0,2%) marquait le pas, lui qui a annoncé une petite acquisition en Amérique latine, reculant au même rythme qu'une majorité des valeurs vedettes.

Sur le marché élargi, le fournisseur de solutions logicielles Softwareone s'envolait de 16% à 17,65 francs suisses en moyenne, restant en-deçà des 18,50 francs suisses offerts par Bain Capital en vue d'un retrait de la place zurichoise.

Flughafen Zurich (+1,9%) jouissait d'un vent de poupe, au lendemain de célébrations pour ses trois quarts de siècle d'existence. Barry Callebaut (+0,9%) paraissait aussi profiter encore de nouvelles de la veille, à savoir la prolongation d'un contrat d'approvisionnement chez Unilever.

jh/fr