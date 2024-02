Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sans direction lundi, les intervenants digérant encore les nombreux résultats d'entreprises de la semaine dernière. Quelques indicateurs conjoncturels devraient cependant retenir l'attention ces prochains jours, tout comme les résultats d'UBS mardi et ceux de Swisscom jeudi.

La Bourse de New York a fini sur des records vendredi soir pour le Dow Jones et S&P 500, entraînés par la hausse faramineuse de l'action Meta et les bons résultats du secteur technologique.

Le marché du travail aux Etats-Unis a de nouveau surpassé toutes les attentes en janvier, avec 353'000 emplois créés et un taux de chômage stable à 3,7%, selon les statistiques dévoilées vendredi dernier. Les créations d'emplois sont deux fois plus élevées qu'attendu, puisque les analystes anticipaient 175'000 créations seulement.

"Aucun de ces chiffres ne pointe vers une récession" de l'économie américaine, a souligné Ipek Ozkardeskaya. Pour l'analyste de Swissquote, la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a aucune pression pour abaisser ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion en mars, voire même en mai. Les attentes du marché quant à une assouplissement monétaire le mois prochain sont descendues à 20%, contre 80% en début d'année, a-t-elle ajouté dans une note.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin, après une intervention de Jerome Powell sur la chaîne de télévision CBS", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque. Selon le président de la Fed, "les Américains pourraient devoir attendre au-delà du mois de mars pour que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt, car les responsables de l'institution monétaire attendent de nouvelles données économiques qui confirment que l'inflation se dirige vers les 2%", a étayé M. Plassard.

Vers 08h03 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI montait d'à peine 0,05% à 11'245,10 points, après avoir clôturé vendredi en petite hausse de 0,23%, selon les indications préalables compilées par la banque Julius Bär.

La totalité des valeurs vedettes s'orientait en hausse, conformément à leur indice de référence et en l'absence d'annonce.

Les poids lourds de la cote Novartis (+0,05%), Roche (+0,04%) et Nestlé (+0,04%) n'échappaient pas à cette tendance molle.

La valeur bancaire UBS (+0,1%) faisait à peine mieux. La banque aux trois clés publiera mardi ses résultats au 4e trimestre et les analystes interrogés par l'agence AWP tablent en moyenne sur une perte nette de 498 millions de dollars. La comparaison avec la performance d'il y a un an s'avère cependant difficile, en raison de l'intégration de Credit Suisse. Les analystes s'intéresseront donc particulièrement au processus d'absorption de la rivale malheureuse et notamment aux réductions de coûts et d'effectifs.

Le marché élargi était un peu plus animé, Softwareone (+2,5%) sortant du lot. Actionnaires de référence du fournisseur de solutions logicielles, Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli - qui détiennent conjointement 29% du capital - exigent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire visant à renverser le conseil d'administration. Une décotation du titre est souhaitée par ces actionnaires.

Siegfried (+2,5%) était également recherché. Les analystes d'UBS ont repris la couverture du titre et le recommandent à l'achat, tout en l'assortissant d'un objectif de cours à 991 francs suisses.

al/jh