Bourse Zurich: repli à l'ouverture après le coup de mou de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note négative. La veille, Wall Street a terminé en ordre dispersé, sur fond d'incertitude quant à la trajectoire de l'inflation et les résultats des entreprises.

"Le marché et l'économie sont compliqués" à déchiffrer en ce moment, a commenté Andy Kapyrin de Regent Atlantic. "Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer dans les prochains mois", a-t-il ajouté.

La perspective d'une Fed à la main moins lourde en 2023 a encore pesé sur les taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est détendu à 3,52%, contre 3,55% vendredi, au plus bas depuis trois semaines. Ce contexte a profité aux entreprises technologiques, sensibles aux conditions de crédit pour financer leur croissance.

Au Japon, la consommation des ménages a baissé en novembre pour la première fois en six mois, alors que la communauté financière tablait sur une nouvelle hausse.

A 09h03, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,79% à 11'124,74 points, après avoir clôturé la veille en progression de 0,61%. Le SLI perdait 0,92% à 1718,16 points et le SPI abandonnait 0,71% à 14'276,54 points.

La quasi totalité des valeurs vedettes évoluait dans le rouge, à l'exception notable de Swatch (stable). L'horloger biennois bénéficiait d'un relèvement de recommandation à "sector perform" par RBC, à la faveur de la reprise attendue en Chine.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par VAT Group (-3,1%), AMS-Osram (-2,6%) et Sonova (-2,4%). Le spécialiste des aides auditives a vu sa recommandation dégradée à "reduce", contre "hold" jusqu'ici, et son objectif de cours sabré de près d'un cinquième à 206 francs suisses.

Holcim (-1,6%) a annoncé l'acquisition, pour un montant non divulgué, de l'italien Nicem. La société, basée près de Bergame, est spécialisée dans le carbonate de calcium.

Les trois poids lourds suivaient la tendance négative générale avec Roche (-0,4%), Nestlé (-0,4%) et Novartis (-1,4%). Selon des courtiers, des représentants du groupe pharmaceutique auraient formulé, lors d'une conférence sur la santé de JPMorgan, des déclarations jugées décevantes sur le traitement oncologique Kisqali.

Sur le marché élargi, EFG reculait de 2,3% après la dégradation de sa recommandation à "neutral" par UBS, qui estime la valorisation du titre déjà largement suffisante.

Santhera (+2,1%) va obtenir l'équivalent de 5 millions de francs suisses d'actions de son homologue Idorsia (-1,3%), que le laboratoire est libre de vendre pour "soutenir ses besoins financiers à court terme".

Pierer Mobility (+0,8%) s'attend à une croissance des recettes de 19% en 2022, soit dans le haut de la fourchette annoncée fin décembre.

buc/al/vj