Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note nettement négative, après la longue trêve pascale. Le SMI a encore tenté une petite excursion dans le vert en début de séance, sans lendemain toutefois et il est définitivement repassé sous la barre des 11'700 points dès le début de l'après-midi et est même repassé sous celles des 11'600 à son plus bas du jour, pour finir juste en-dessous.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, les investisseurs s'inquiétant de la remontée des taux obligataires et craignant de voir une inflation élevée persister aux Etats-Unis.

"Le courant vendeur qui a sapé le marché hier est toujours à l'oeuvre, en particulier pour les valeurs sensibles aux taux", a expliqué, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"La question est de savoir quel niveau de taux va empêcher le marché d'aller plus haut", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial, rappelant que le reflux des indices, lundi, a été modéré, le Nasdaq terminant même dans le vert.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques suisses, l'indice PMI des directeurs d'achat s'est quelque peu amélioré dans l'industrie, mais détérioré dans les services. Le moral des petites et moyennes entreprises helvétiques a aussi été à la peine le mois dernier, en particulier en matière d'emploi et de production.

Les chiffres d'affaires du commerce de détail, après avoir augmenté en janvier, ont reculé courant février en termes nominaux et en tenant compte du renchérissement. Sur un an, ils ont baissé de 0,4% en termes nominaux (non corrigés de l'inflation) et de 0,2% en termes réels (en tenant compte de l'inflation).

Le SMI a terminé en repli de 1,15% à 11'595,00 points, avec un plus bas à 11'582,00 et un plus haut à 11'762,56 en début de séance. Le SLI a cédé 1,26% à 1899.69 points et le SPI 1,14% à 15'267,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants sont Julius Bär (+0,4%), VAT Group (+0,3%) et Givaudan (+0,2%).

Swisscom (-1,4% ou 7,50 francs suisses) a fini lanterne rouge, traité hors dividende de 22 francs suisses. SGS (-0,9% ou 0,72 franc, hors dividende de 3,20 francs suisses) et Partners Group (-2,8%) complètent le trio des plus gros perdants.

Les poids lourds Nestlé (-1,0%), Roche (bon -1,1%, porteur -1,2%) et Novartis (-1,9%) ont pesé sur l'indice.

Swiss Life (-0,3%) a mis fin à son programme de rachat d'actions dévolu à une réduction du capital. Les actionnaires se prononceront sur la destruction des titres lors de l'assemblée générale du 15 mai 2024, précise mardi l'entreprise.

UBS (-0,04%) a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions doté d'un montant allant jusqu'à 2 milliards de dollars d'ici avril 2026. Les actions nominatives devront être rachetées sur une ligne de négoce séparée et annulées par une réduction de capital. La décision à ce sujet sera proposée lors de futures assemblées générales.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza (-1,3%) a embauché l'actuel patron de son modeste homologue Siegfried, Wolfgang Wienand, pour reprendre le poste de directeur général (CEO) temporairement occupé par son président sur le départ, Albert Baehny.

Stifel a relevé l'objectif de cours de Richemont (-1,0%) à 144 francs suisses, contre 139 francs suisses, et maintenu la recommandation à "buy". Le genevois a nettement distancé le biennois Swatch Group (-2,1%).

Sur le marché élargi, le fabricant bernois de composant et de machines pour l'industrie automobile Adval Tech (stable) a creusé sa perte nette à 3,9 millions de francs suisses, contre 2,3 millions en 2022. Les actionnaires devront encore une fois se passer de dividende.

Le producteur autrichien d'emballages souples Constantia Flexibles a publié le prospectus de son offre publique de rachat sur son homologue argovien Aluflexpack (-2,5%), dont il détient déjà une majorité depuis l'accord conclu mi-février avec l'actionnaire de référence Montana Tech Components, ainsi qu'avec Xoris.

Siegfried (-5,4%) a été pénalisé par l'annonce du départ de son CEO chez Lonza.

Le groupe bancaire Valartis (+3,9%) a accusé une perte nette de 6,5 millions de francs suisses pour son exercice 2023. Il explique cette contre-performance principalement par le renforcement du franc suisse. Le conseil d'administration proposera néanmoins un dividende de 0,50 franc par action.

Intershop (-0,2% ou -1,0 franc) et Huber+Suhner (-2,2% ou -1,60 franc) étaient traités hors dividende de respectivement 27,50 francs suisses et 1,70 franc.

