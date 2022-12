Bourse Zurich: retour à l'équilibre après une ouverture en hausse

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich était retombée à l'équilibre jeudi en fin de matinée, après une ouverture dans le vert dans le sillage d'un rebond technique entamé mardi soir. La faiblesse des volumes à l'approche de Noël explique également la relativement bonne tenue des marchés.

Aux Etats-Unis, les actions ont pris mercredi 1,5% pour deux raisons, résume dans son commentaire matinal Arthur Jurus d'Oddo BHF. Premièrement, la confiance des consommateurs américains est à son plus haut depuis huit mois et a rebondi au-delà des attentes en raison de prévisions d'inflation revues à la baisse. Deuxièmement, Nike (+12%) a battu les attentes sur la croissance de son chiffre d'affaires (+17%) et dopé ainsi sa rentabilité, le bénéfice par action ayant atteint 0,85 dollar contre 0,65 anticipé.

Les récentes déclarations des régulateurs chinois, promettant un soutien accru au secteur immobilier et à l'économie de l'Empire du Milieu en général, ont donné un nouvel élan à l'optimisme du marché à l'égard des actions, note pour sa part Pierre Veyret, d'Activtrades.

Ce sentiment pourrait changer aujourd'hui, car des données clés sur le PIB et l'emploi aux Etats-Unis sont attendues dans l'après-midi. Les courtiers anticipent une augmentation de 211'000 à 222'000 demandes d'allocations chômage mais ne s'attendent pas à un changement significatif concernant la croissance. Tout chiffre en dehors de ces fenêtres pourrait sérieusement affecter l'appétit pour le risque, écrit l'analyste.

En Suisse, la balance des transactions courantes a généré au troisième trimestre un excédent de 24 milliards de francs suisses, en hausse de 2 milliards sur un an, selon la Banque nationale suisse (BNS).

Le produit intérieur brut britannique a reculé de 0,3% au troisième trimestre, un chiffre révisé en légère hausse après une première estimation qui faisait état d'un recul de 0,2%.

A 10h59, l'indice SMI reculait de 0,03% à 10'842,85 points. Le SLI gagnait 0,04% à 1652,25 points et le SPI 0,03% à 13'867,10 points.

Sur les 30 titres de l'indice SLI, 17 prenaient de l'altitude alors que 11 cédaient du terrain. Deux actions, Sika et Geberit étaient à l'équilibre.

Straumann (+0,8%) menait la course, devant SGS (+0,6%). Le certificateur a clôturé son programme de rachat d'actions lancé le 21 juin dernier. Le genevois a acquis des titres pour un volume total de 250 millions de francs suisses.

Kühne+Nagel (+0,6%) occupait la troisième marche du podium.

Credit Suisse (+0,6%), un temps en tête, avait cédé de son avance mais restait dans le haut du tableau, après avoir pris 3,3% la veille. La banque a vendu son immeuble historique genevois pour 200 millions de francs suisses à la fondation de placement Turidomus dans le cadre d'une opération de cession-bail, selon Le journal de l'immobilier.

VAT (-1,2%) tenait la lanterne rouge, derrière Alcon (-0,8%) et Logitech (-0,3%). JP Morgan a repris la couverture d'Alcon avec l'appréciation "neutral".

Du côté des poids lourds, Roche avançait de 0,03%. L'agence helvétique du médicament Swissmedic a accordé une extension d'homologation pour l'Evrysdi du laboratoire rhénan. Ce produit est désormais autorisé pour le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA) chez les nourrissons dès 16 jours, contre deux mois jusqu'ici.

Nestlé reculait de 0,04% et Novartis de 0,2%.

Sur le marché élargi, EFG International (+1,3%) a annoncé une reclassification comptable de certains avoirs détenus sous forme obligataire, permettant ainsi de réduire la volatilité des fonds propres obligatoires. Ces changements n'auront pas d'effet sur les résultats du groupe zurichois.

Softwareone (-0,2%) a conclu un contrat de dérivé de crédit sur transfert de rendement (Total Return Swap, TRS) concernant sa participation dans Crayon. L'exposition financière auprès de ce dernier reste inchangée.

TX Group était retombé à l'équilibre tel un soufflé après une ouverture en fanfare. L'éditeur zurichois a racheté la société d'affichage publicitaire Clear Channel Suisse, renforçant ainsi son activité dans ce domaine. Le prix de l'acquisition s'élève à 86 millions de francs suisses.

Intershop (+0,5%) a annoncé le départ du directeur général Cyrill Schneuwly au 30 septembre 2023, après avoir oeuvré pendant 25 ans pour le groupe zurichois.

Enfin, Airesis (+3,6%) fait l'objet d'une enquête du gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER) en raison d'une possible violation des prescriptions en matière de publicité événementielle.

